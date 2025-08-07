Ministro Magín Díaz se reúne con líderes empresariales para fortalecer la confianza y el crecimiento económico

SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo este jueves un encuentro con un grupo de destacados líderes del empresariado nacional, con el objetivo de promover el diálogo sobre temas fiscales y financieros del Estado.

La reunión, celebrada en el Salón Matías Ramón Mella del Ministerio de Hacienda y Economía, forma parte de una serie de acercamientos que el titular de la institución viene desarrollando con todos los sectores productivos del país, dentro de una agenda enfocada en el diálogo abierto y la consolidación de políticas públicas orientadas al crecimiento económico.

Durante el encuentro, el ministro Díaz escuchó las perspectivas y propuestas de los empresarios sobre temas clave para el fortalecimiento de la economía, reafirmando su compromiso de mantener una gestión cercana, transparente y orientada al consenso.

“Estamos comprometidos con mantener un diálogo abierto y constructivo con el sector empresarial, porque solo trabajando juntos podremos seguir fortaleciendo la confianza, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del país”, afirmó el ministro.

Este espacio de diálogo refleja la importancia de la colaboración público-privada para continuar impulsando la estabilidad macroeconómica, la competitividad del país y el bienestar de todos los dominicanos.

Valoran transparencia

Los líderes empresariales valoraron la apertura y transparencia mostrada por el titular de Hacienda y economía, Magín Díaz, y expresaron su disposición de colaborar con las autoridades en la identificación de medidas que contribuyan a fortalecer las finanzas públicas y promuevan el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Coincidieron en destacar que esos espacios de diálogo que desarrolla el funcionario afianzan la confianza entre los sectores público y privado y permiten construir puentes para abordar de forma conjunta los retos económicos del país.

Entre los asistentes se encontraron Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID; Samir Rizek, presidente de GME y de la Asamblea de Accionistas de Alpha Inversiones; Manuel Corripio, presidente del Grupo Corripio, y Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella.

Asimismo, Luis Molina Achécar, presidente del Consejo del Banco BHD; José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo de CCN; Franchesca Rainieri, presidenta de AMCHAMDR y ejecutiva del Grupo Puntacana; Paola Rainieri, vicepresidente de Marketing, Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Puntacana; Félix García, presidente del Grupo Linda; y René Grullón, presidente ejecutivo del Grupo Popular.

Otros encuentros

En esta misma semana, el ministro se reunió con directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y con la Federación Dominicana de Comerciantes, reafirmando su compromiso con una gestión abierta y basada en el diálogo permanente con los sectores productivos.

También, los ministros de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, sostuvieron un encuentro con representantes del sector Mipymes a nivel nacional, como parte del compromiso del Gobierno con el diálogo permanente y el fortalecimiento del aparato productivo del país.