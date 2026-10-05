Martínez remolca cuatro; Licey empata con Águilas

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Orelvis Martínez remolcó las cuatro carreras por los Tigres del Licey, que terminaron igualados 4-4 en su primer enfrentamiento de pretemporada contra las Águilas Cibaeñas, celebrado este lunes en el Estadio Antonio del Villar (Bebecito) de Bonao.

El abridor de los Tigres fue el lanzador derecho Adonis Medina, que laboró durante tres episodios y un tercio, en los que ponchó a tres bateadores y permitió una carrera limpia, producto de un cuadrangular solitario de Alberto Rodríguez en el primer episodio.

En la apertura de la quinta entrada, las Águilas marcaron la segunda carrera, producto de un disparo desviado del receptor Francisco Mejía, que anotó en las piernas de Anderson De Los Santos.

Los Tigres igualaron el encuentro a dos carreras en la quinta entrada, gracias a un sencillo remolcador de Orelvis Martínez, frente a los envíos del zurdo aguilucho Génesis Cabrera.

Martínez volvió a responder en el séptimo episodio, esta vez con un doblete productor de dos carreras en las piernas de Axel Sánchez y Abraham Núñez Jr., colocando a los azules al frente 4-2.

Las Águilas Cibaeñas igualaron las acciones en la parte alta de la novena entrada, tras un elevado de sacrificio de Ronny Rodríguez y, posteriormente, un error en tiro del antesalista azul Yerald Nin.

Por el relevo de los Tigres, el derecho Randel Clemente ponchó a tres bateadores en una entrada de labor, mientras que el zurdo Elniery García lanzó dos episodios y registró dos ponches.

Los Tigres del Licey continuarán su calendario de pretemporada el próximo miércoles, cuando visiten a los Toros del Este en La Romana a las 5:00 PM.

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