Por Leandro Ortíz de la Rosa

Abogado y Periodista

Queridos amigos: Durante la mañana de hoy y, a la espera de la llegada de los estudiantes al aula de la universidad me surgen ideas a propósito de la otra detención a un dirigente y funcionario electo del PRM, regidor por Boca Chica quien además presidió el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de esa zona.

Don varios episodios del mal gusto que envían un muy mal mensaje a la clase política de nuestro país. Existen leyes e instituciones que permiten detectar cualquier anomalías, sin embargo, al momento de cada proceso electoral los partidos no tienen un cedazo ni un estudio riguroso del perfil y de la trayectoria de los y las aspirantes a puestos electivos.

Cuando fui a Passey New Yersy estuve encontré en una actividad donde una persona aspiraba a la alcaldía de esa ciudad, y dentro de los aspectos mencionados en el discurso del candidato, fue que el apoyo no significa que se le permita llamar al candidato cuando una persona se encuentre en problemas con la justicia, llámese violacion, narco tráfico, sicariato, lavado, crimen organizado y demás modalidades del crimen.

En República Dominicana, estar ligado al narcotrafico, al lavado y algo más es un aval para participar en política, en San Juan vemos como personas que no puede exhibir lo que tiene han convertido ellos y su familia los partidos en colmados, parcelas a beneficio de ellos sólo porque tienen dineros que no pueden justificar, ah y los partidos al que pertenecen le han dado todo lo que tienen. Sí lo justifican por el hecho de haber pasado por varios cargos públicos; lo lamentable es que todos somos responsables de la situación…

Creo una vez más que ha llegado el tiempo de decir la verdad, hacer un punto y aparte a propósito de que se aproximan las próximas elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Debemos observar el comportamiento de los dirigentes de los distintos partidos y asociaciones en desarrollo de la democracia, si queremos una sociedad alejada de esos males para que situaciones que se están dando en el gobierno de Luis Abinader no se repitan, debemos empoderarnos.

Ellos piensan que el hecho de darte una canasta, un empleo, o una ayuda con el dinero y las facilidades que han tenido desde las instituciones es para que sea esclavo de un agradecimiento hacia ellos y no al Estado jjjjj da risas en verdad.

La Fuerza del Pueblo y en el PLD tienen que crear conciencia de que ellos son parte de los males que actualmente tenemos y por eso no tienen la calidad suficiente para criticar a Luis Abinader y al PRM porque sus prácticas no difieren en nada a los que está pasando en la actualidad.

Hay que hacer sinergia o un esfuerzo de conjunto para que juntos avancemos y que sea la sociedad misma la que se empodere y hacer un cedazo; muchos anhelamos que pongamos en práctica para que llevemos lo mejor sin que necesariamente sea aquel que tenga mucho dinero, más bien norme el deseo, la preparación, la competencia y la vocación de servir y dirigir de manera correcta los destinos de la comunidad y el país.

Cada quien que resuelva por sus actos malvados

Un Placer

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