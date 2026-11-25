Seguros Reservas reafirma su liderazgo y compromiso con la excelencia en el sector asegurador dominicano al recibir seis galardones durante la Premiación a la Excelencia 2026, otorgados por la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose), filial Norte.

Entre las distinciones destaca el máximo galardón de la premiación, el Premio Gustavo Finke Moya, otorgado a Aracelis Vargas en la categoría de director Aseguradora.

Asimismo, fueron reconocidos Gisell Paula, en la categoría de Gerente Técnico Aseguradora Riesgos Generales; Florangel Peña, director de Reclamaciones Riesgos Generales; Wendy Gutiérrez, Gerente de Negocios Riesgos Generales; Ronald Santos, Gerente de Negocios Riesgos Generales, otras localidades; y Ginett Toribio, Gerente de Salud Internacional.

De acuerdo a una nota de prensa, estos reconocimientos evidencian el talento, la profesionalidad y el compromiso del equipo de Seguros Reservas en la zona norte, así como su permanente vocación de servicio y excelencia.

Con estas distinciones, Seguros Reservas consolida su posicionamiento en el mercado asegurador dominicano y reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones con los corredores de seguros e impulsando el desarrollo del sector.

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