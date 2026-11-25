SANTO DOMINGO, miércoles 25 de noviembre de 2026. – El periodista José Tejada Gómez recibió el Gran View Awards 2026, una distinción que reconoce su trayectoria profesional y su contribución a la organización de los medios digitales en República Dominicana, una labor que comenzó a desarrollar desde los primeros años de agrupación del sector.

El fundador de DiarioDigitalRD.com recibió la estatuilla durante la segunda edición de los View Awards, organizada por la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI), en una ceremonia que congregó a representantes de la comunicación digital dominicana y de otros países.

El galardón expresa el motivo de la distinción: «Por impulsar la organización de los medios digitales en República Dominicana».

Tejada Gómez estuvo acompañado por su esposa, Sarah Hernández, y sus hijas Vanessa y Josette Tejada Tapia. La directiva completa de SODOMEDI, encabezada por su presidenta Amelia Reyes, le entregó el reconocimiento en uno de los momentos centrales de la gala.

Al agradecer el premio, el periodista recordó que su trayectoria ha estado vinculada tanto al ejercicio de la comunicación como a la organización de sectores sociales y gremiales. Dijo que ha dedicado buena parte de su vida a promover el trabajo colectivo y un periodismo responsable.

También sostuvo que ser periodista o comunicador implica una responsabilidad que ha procurado asumir durante su carrera. Expresó su deseo de continuar aportando a la sociedad y se identificó como parte de una generación que no se rindió ante las adversidades ni frente a los cambios provocados por el avance de la tecnología.

Una trayectoria reconocida en el periodismo digital

El Gran View Awards 2026 se incorpora a otras distinciones recibidas por Tejada Gómez en los últimos años.

En 2024, SODOMEDI le concedió el Premio Especial Institucional durante los View Awards, en reconocimiento a su trayectoria al frente de DiarioDigitalRD.com y a su participación como primer coordinador de la agrupación de comunicadores digitales de esa entidad, en 2009.

Un año después recibió el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital, por su trayectoria pionera, la defensa de la ética profesional y sus aportes al desarrollo del periodismo digital dominicano.

View Awards reunió 231 postulaciones de 16 países

La segunda edición de los View Awards se celebró el martes 24 de noviembre de 2026 en el Auditorio Manuel Rueda del Conservatorio Nacional, en Santo Domingo.

La convocatoria registró 231 postulaciones procedentes de 16 países. Un total de 169 nominados fueron evaluados en 27 categorías por un jurado nacional e internacional integrado por 13 profesionales.

Entre los reconocimientos entregados figuraron el premio Media Group, concedido a ACD Media; el de Periódico Digital de Noticias, otorgado a El Pregonero, y el de Periódico Digital Especializado, que recibió Diario de Salud.

También fueron reconocidos proyectos y plataformas como Acento.com, El Dinero, Diario Libre Digital, SIN, Andariego y Abriendo el Podcast. En el ámbito internacional destacaron medios panameños como El Digital Panamá, PanoramaEconómico.com y Al Minuto Noticias.

La ceremonia reconoció el trabajo de medios, programas, plataformas y proyectos digitales de diferentes países, entre ellos Panamá, Colombia, Estados Unidos, España, México, Argentina, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Italia y Rusia.

Con el nuevo galardón, José Tejada Gómez suma otra distinción a una carrera marcada por el ejercicio periodístico, la organización gremial y la defensa de prácticas profesionales responsables en el entorno de los medios digitales dominicanos.

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