Cementos Progreso y AFI Universal reforestan cantera en San Pedro de Macorís con 850 plantas de especies nativas y vulnerables en el marco del Programa Misión Rescate Lista Roja

San Pedro de Macorís, República Dominicana. – Cementos Progreso Dominicana y AFI Universal realizaron una jornada conjunta de reforestación en la cantera de la planta de cemento de San Pedro de Macorís, como parte de sus programas de voluntariado corporativo y de sus esfuerzos de colaboración en favor de la conservación de los recursos naturales.

La iniciativa reunió a 88 colaboradores voluntarios de ambas organizaciones, quienes participaron en la siembra de 850 ejemplares de nueve especies vegetales, seleccionadas en el marco del Programa Misión Rescate Lista Roja del Jardín Botánico Nacional. La institución brindó acompañamiento técnico durante la jornada, orientando a los participantes sobre las características de las especies y su importancia para los ecosistemas.

Entre las especies sembradas figuran roble criollo, palo blanco, uva de sierra, coquito, guanito, guayacán, aceituno, muñeco y Erythroxylum rufum. La selección incluye especies de especial interés para la conservación, entre ellas el muñeco (Tabebuia polyantha), clasificado en peligro de extinción y cuya conservación cuenta con el patrocinio de Cementos Progreso Dominicana a través del referido programa. También se incorporaron especies catalogadas como vulnerables, como el palo blanco, el guayacán y el aceituno.

Esta acción forma parte del plan de rehabilitación ambiental de la cantera de Cementos Progreso Dominicana, mediante el cual la empresa impulsa la recuperación progresiva de las mismas. La incorporación de especies vegetales seleccionadas contribuye al restablecimiento de la cobertura vegetal, la protección del suelo y la generación de condiciones favorables para el desarrollo de la flora y fauna local.

Juan Gabriel Rijo, director de Operaciones de Cementos Progreso Dominicana, destacó que la rehabilitación ambiental constituye un componente de la gestión responsable de las operaciones de la compañía y de su compromiso con el manejo adecuado de los espacios intervenidos.

«La gestión responsable de una operación también implica asumir el compromiso con la recuperación progresiva de las áreas intervenidas. A través de nuestro plan de rehabilitación ambiental, trabajamos para integrar criterios de conservación y acciones concretas que contribuyan a proteger los recursos naturales y favorecer la recuperación del entorno», expresó.

Por su parte, Diego Mera, vicepresidente ejecutivo de AFI Universal, resaltó el valor de la colaboración empresarial y del voluntariado como mecanismos para movilizar capacidades y promover una participación en iniciativas de impacto ambiental positivo.

«El voluntariado corporativo nos permite transformar nuestro compromiso con la sostenibilidad en acciones concretas. Esta alianza con Cementos Progreso Dominicana representa una oportunidad para sumar esfuerzos, involucrar a nuestros colaboradores y contribuir a la protección del patrimonio natural del país», señaló.

La jornada también propició un espacio de aprendizaje y sensibilización ambiental para los participantes, quienes conocieron las características de las especies sembradas y su contribución al equilibrio de los ecosistemas, con el acompañamiento especializado del Jardín Botánico Nacional.

Karina Cruz, gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Cementos Progreso Dominicana, valoró la importancia de las alianzas y la participación de los colaboradores como elementos fundamentales para ampliar el alcance de las iniciativas de sostenibilidad.

«La sostenibilidad requiere colaboración y compromiso compartido. Cuando conectamos capacidades, conocimientos y voluntades, podemos impulsar iniciativas que trascienden a las organizaciones y generan oportunidades para que nuestros colaboradores sean catalizadores de acciones en favor del entorno», afirmó.

Con esta jornada, Cementos Progreso Dominicana y AFI Universal fortalecen su colaboración en favor del medioambiente y reafirman el valor del voluntariado corporativo como una vía para promover la participación, la conciencia ambiental y la conservación de los recursos naturales de la República Dominicana.

Visited 1 times, 1 visit(s) today