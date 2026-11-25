Por Milton Olivo

Una botella vacía, un electrodoméstico averiado o una cosecha que no encuentra compradores parecen problemas distintos. Sin embargo, todos nos plantean una misma pregunta: ¿Cómo podemos aprovechar mejor lo que tenemos para generar bienestar? Comprender la innovación, el emprendimiento y la economía circular nos ayuda a encontrar respuestas.

Innovar es introducir una solución nueva o mejorar una existente y ponerla en práctica para producir un beneficio. No exige necesariamente inventar una máquina ni desarrollar una tecnología costosa. También puede consistir en mejorar la forma de producir, organizar un servicio o atender una necesidad de la comunidad.

Una asociación de productores que establece un sistema para conservar sus cosechas y reducir pérdidas puede estar innovando. También lo hace un pequeño negocio que introduce una manera más eficiente de recibir pedidos y distribuir sus productos. La diferencia entre una idea y una innovación está en llevarla a la práctica y comprobar su utilidad.

Emprender es convertir una oportunidad en una iniciativa organizada, movilizando conocimientos, trabajo y recursos, y asumiendo riesgos. Puede tratarse de un negocio o de un proyecto con propósito social.

Emprender requiere más que entusiasmo. Es necesario identificar a quién se quiere servir, qué necesidad se va a resolver, cuánto cuesta hacerlo y cómo se sostendrá la actividad. Vender mucho no garantiza obtener beneficios si los gastos superan los ingresos. Por eso, la formación, la planificación y el acompañamiento son tan importantes como el acceso al financiamiento.

Una persona que sabe reparar equipos, preparar alimentos o fabricar muebles posee una habilidad que puede convertirse en una fuente de ingresos. Para lograrlo, necesita transformar ese conocimiento en una oferta útil, con calidad, precios adecuados y una relación de confianza con sus clientes.

La economía circular propone aprovechar mejor los recursos y evitar que pierdan su valor después de un solo uso. Frente a la costumbre de extraer, fabricar, consumir y desechar, promueve diseñar productos duraderos, reducir desperdicios, mantener, reparar, reutilizar y recuperar materiales.

Su alcance va mucho más allá del reciclaje. Antes de desechar una silla, podemos repararla; antes de sustituir un equipo, podemos evaluar su mantenimiento; antes de botar un envase, podemos considerar si es seguro reutilizarlo. Reciclar resulta necesario cuando ya no es posible conservar el producto o aprovecharlo de otra forma.

Los residuos orgánicos, debidamente separados y tratados, pueden convertirse en abono. Algunos materiales descartados pueden incorporarse a nuevos procesos productivos. Pero no todo residuo es aprovechable de cualquier manera: hacen falta condiciones de higiene, seguridad, calidad y viabilidad económica.

Estas tres ideas se complementan. La innovación aporta una mejor solución; el emprendimiento organiza su ejecución; y la economía circular orienta el aprovechamiento de los recursos.

Pensemos en un taller que recupera muebles desechados. Su actividad emprendedora consiste en organizar la reparación y la venta. Puede innovar mediante diseños que permitan sustituir piezas con facilidad. Su contribución a la economía circular está en prolongar la vida de los muebles y reducir la necesidad de utilizar materiales nuevos.

Para ampliar estas oportunidades, nuestras comunidades necesitan espacios de capacitación, asistencia técnica y colaboración. Un centro de innovación, emprendimiento y economía circular puede conectar a estudiantes, técnicos, universidades, empresas y trabajadores para desarrollar soluciones a problemas concretos. Su valor debe reflejarse en proyectos que funcionen, negocios sostenibles y personas mejor preparadas.

También necesitamos un cambio cultural: aprender a cuidar lo que usamos, reconocer el valor de los oficios y comprender que los recursos tienen un costo económico y ambiental. Separar los residuos en el hogar ayuda, pero ese esfuerzo debe acompañarse de recolección adecuada, tratamiento y mercados para los materiales recuperados.

Con fe en Dios y compromiso con el trabajo, podemos construir una cultura que convierta el conocimiento en soluciones y las capacidades de nuestra gente en oportunidades para progresar. Innovar, emprender y aprovechar responsablemente los recursos son formas concretas de crear empleo, cuidar nuestro entorno y mejorar la vida de las comunidades.

El autor es escritor, conferencista y aspirante a Senador por la provincia de Santo Domingo

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