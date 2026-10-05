Madé, Franco, Alcántara y Gutiérrez lideran integraciones del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los infielders Jesús Madé y Maikel Franco, el jardinero Kevin Alcántara y los lanzadores Vladimir Gutiérrez y Javy Guerra encabezaron un robusto grupo de integraciones de Tigres del Licey que se celebran en las instalaciones de los Azulejos de Toronto, en Baseball City, Boca Chica, al este de la República Dominicana.

Madé, prospecto número uno de todas las Grandes Ligas, viene de firmar una impresionante temporada con Biloxi Shuckers (Brewers) dejando promedio de bateo de .271 con .344 de OBP, 14 jonrones, 24 dobles, 87 carreras anotadas y 91 impulsadas.

En cuanto a Franco se destacó en México combinando sus números con .274, 19 cuadrangulares, 19 dobletes, 58 remolcadas y .499 de slugging con .826 de OPS en 87 partidos repartiendo su temporada en tres conjuntos de dicho circuito.



De su lado, Kevin Alcántara, cotizada promesa de los Cubs, consiguió su primera temporada con 20 cuadrangulares en Triple-A, remolcando 58 vueltas en 82 encuentros con .350 de OBP. Los refuerzos Vladimir Gutiérrez y Javy Guerra también se agregaron a la parrilla de integraciones este lunes.

Además, se reportaron los infielders Yamal Encarnación y Sergio Alcántara, los jardineros Samuel Muñoz y Ángel Ortiz, el receptor Maxwell Romero Jr. y los lanzadores Misael Tamárez, Gerald Ogando y Luis Peralta.

La temporada 2026-27 de la Lidom arranca el próximo 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:15 de la noche.

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