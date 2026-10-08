Luis Guerrero: «Tengo un compromiso grande que cumplir con el Escogido»

BOCA CHICA.- El lanzador Luis Guerrero se integró temprano a los Leones del Escogido, con la intención de aportar eficiencia en el relevo escarlata para la temporada de béisbol otoño-invernal que inicia el 16 de octubre.

En la pasada campaña, el derecho tuvo 1.13 de efectividad en 8.0 episodios con los escarlatas, en los que consiguió ocho ponches, permitiendo una carrera, cuatro hits y seis boletos.

«Estoy 100 por ciento saludable, me siento bien fortalecido y sigo trabajando cada día, no importa que sea fin de semana o que esté lloviendo porque sé que tengo que cumplir un compromiso grande con el Escogido», puntualizó.

Sobre lo que ha podido observar en los entrenamientos de los melenudos en la academia de los Yankees de Nueva York, Guerrero hizo hincapié en la integración de sus compañeros, en lo serio que se toman las prácticas y la química que existe en todo el conjunto.

«Ya sabemos qué es lo que queremos para este año, que es ir por la tercera corona, y para nosotros es muy importante empezar desde temprano porque así formamos una mejor química. Hay muchos jugadores que no estuvieron el año pasado, que los estamos conociendo y así nos podemos complementar todos juntos», declaró.

Destacó además el nivel de competitividad en la liga, lo que fue un factor fundamental para que se integrara temprano al equipo rojo de la capital.

«Entramos desde temprano para prepararnos bien, para que cuando digamos play ball, cuando empiece la temporada, estemos listos para competir», precisó.

Los Leones del Escogido continúan sus entrenamientos este jueves en la academia de los Yankees desde las 9:00 de la mañana.

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