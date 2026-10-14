Licey vence al Escogido en último partido de pretemporada

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey derrotaron 3-0 a los Leones del Escogido en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, que concluyó en la parte baja del séptimo episodio debido a la lluvia.

El conjunto azul abrió el marcador en la parte baja del segundo episodio ante los envíos de Dinelson Lamet, gracias a un elevado de sacrificio del jardinero Ángel Ortiz que permitió anotar a Kevin Alcántara.

En la parte baja del quinto episodio, Gustavo Núñez recibió una base por bolas con dos outs, se robó la segunda base y avanzó hasta la antesala tras un error del receptor Michael de la Cruz. Posteriormente, Jesús Madé conectó un sencillo por el centro del terreno que remolcó la segunda carrera azul ante los envíos de Alex Colomé.

Maikel Franco amplió la ventaja en el sexto episodio con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo ante el relevista Brian McKenna, para colocar el marcador 3-0.

El cuerpo de lanzadores de los Tigres completó siete entradas en blanco, con cuatro ponches, dos bases por bolas y cuatro imparables permitidos. Por el montículo azul desfilaron Michael Arias, Javy Guerra, Luis Peralta, Ofreidy Gómez, Gerald Ogando, Ángel Perdomo y José Hernández, laborando una entrada cada uno.

El prospecto Jesús Madé se destacó al batear de 3-2 con una base robada y una carrera empujada, Maikel Franco conectó cuadrangular en su única aparición al plato y Kevin Alcántara bateó de 2-1 con una carrera anotada.

El siguiente encuentro de los Tigres será el próximo viernes, cuando visiten a los Leones del Escogido a las 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en el primer partido oficial de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Visited 1 times, 1 visit(s) today