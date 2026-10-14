Procuradora General plantea necesidad de una nueva arquitectura del derecho penal en la que el proceso no sustituya al objetivo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al participar en el acto Anual del Programa 2026 El PAcCTO 2.0, que tiene como sede a República Dominicana, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso propuso un profundo replanteamiento del sistema de justicia penal, advirtiendo sobre la urgencia de construir una nueva arquitectura del derecho penal donde los formalismos procesales innecesarios no se traguen el objetivo fundamental de la justicia.

Durante su intervención, Reynoso invitó a una reflexión crítica: “¿Dónde nos perdimos?”, cuestionó a los presentes, al replantear la necesidad de preguntarse para qué existe verdaderamente el derecho penal. En ese sentido, fue enfática al afirmar que el objetivo de esta rama del derecho no es, bajo ninguna circunstancia, garantizar la impunidad de quienes delinquen.

En el marco del evento, que reúne a expertos internacionales en la lucha contra la criminalidad, la titular del Ministerio Público valoró el apoyo de El PAcCTO en el combate a las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional. Definió esta cooperación como “indispensable para garantizar la seguridad en América Latina y el Caribe y Europa”.

Reynoso advirtió que la humanidad está viviendo un cambio de era, lo que obliga a quienes trabajan en justicia, seguridad y cooperación jurídica internacional a repensar los desafíos actuales. Un criminal en Suramérica coordina con un grupo organizado en el Caribe para trasladar toneladas de sustancias controladas a Europa. Nunca había sido tan fácil para el crimen organizado coordinar puntos estratégicos trasnacionales, planteó.

Esta realidad, subrayó, choca muchas veces con un sistema penal estático. Indicó que no se puede combatir eficientemente el crimen organizado del siglo XXI, caracterizado por la cibertrata y el uso de la virtualidad, con herramientas, metodologías y modelos diseñados para los siglos XVIII, XIX o XX. Es aquí donde urge esa nueva arquitectura que priorice la sanción efectiva y la protección de la sociedad por encima de las trabas procesales que terminan beneficiando al infractor.

En el acto inaugural también estuvieron presentes Javier Samper, director de El PAcCTO 2.0; Silvia Viceconte, del grupo de justicia y seguridad de la Unión Europea; Faride Raful, ministra de Interior y Policía, Antoliano Peralta, ministro de Justicia; el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director de la Policía Nacional; Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional, y Danissa Cruz, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público.

El embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, coincidió con la procuradora, expresando que la respuesta contra el crimen debe ser conjunta, firme y orientada a recibir resultados.

Bajo el lema “Instituciones fuertes, sociedades resilientes: juntos frente al crimen organizado”, el evento, financiado por la Unión Europea, se desarrolla del 13 al 15 de octubre de 2026 en la capital dominicana, con el propósito de reforzar la cooperación contra el crimen organizado entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

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