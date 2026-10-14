El Instituto del Futuro y la Universidad Cooperativa de Colombia abren un diálogo de cooperación con la Gobernación del Atlántico, Colombia.

En el marco de la primera expedición de La Magia de Macondo, proyecto organizado por el Instituto del Futuro y la Universidad Cooperativa de Colombia para exaltar y divulgar el legado del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, se celebró una sesión de trabajo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en la sede de la Gobernación, en Barranquilla, Colombia.

Durante el encuentro se abordaron posibles vías para impulsar el desarrollo estratégico de la región Caribe y los desafíos en materia de economía, institucionalidad, industria, comercio, educación y tecnología. El gobernador manifestó su interés por el paradigma Educación para Vivir Mejor, promovido por el doctor Roberto Fulcar, y por su visión del liderazgo trascendente. También expresó su preocupación por el retroceso de los resultados educativos en América Latina y el mundo.

Asimismo, valoró la propuesta del Instituto del Futuro de superar la improvisación que ha marcado la trayectoria de los países latinoamericanos y caribeños, y avanzar hacia una cultura de prospectiva y anticipación.

El presidente del Instituto del Futuro, doctor Roberto Fulcar, señaló que uno de los problemas fundamentales de América Latina es la indigencia estratégica, entendida como la falta de visión de futuro, de análisis de las tendencias, los desafíos y los problemas, y de capacidad para anticipar el porvenir. También presentó los principales ámbitos de acción del Instituto: la prospectiva, la anticipación, la planificación estratégica y los estudios de futuro, desarrollados con ética y responsabilidad intergeneracional, junto con otros temas vinculados a las tendencias globales, bajo la convicción de que el futuro es hoy.

El gobernador valoró, además, la iniciativa del Instituto del Futuro y la Universidad Cooperativa de Colombia de promover el legado de Gabriel García Márquez y recorrer las huellas que dejó tanto en Aracataca como en Barranquilla, ciudad donde vivió en distintos momentos de su vida.

La vicerrectora general de la Universidad Cooperativa de Colombia, doctora María Consuelo Moreno, expresó la vocación de esa institución de profundizar los acuerdos que mantiene con el Instituto del Futuro y con otras instituciones de República Dominicana, para promover la investigación aplicada y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. También manifestó su disposición a participar en iniciativas conjuntas del Instituto y la Gobernación del Atlántico dirigidas a impulsar proyectos de desarrollo estratégico, social y territorial.

En la reunión participó el embajador de República Dominicana en Colombia, señor Félix Aracena Vargas, quien evocó algunos hitos históricos de las relaciones entre ambos países. También estuvieron presentes una amplia delegación de profesionales dominicanos y representantes del equipo de la Gobernación del Atlántico.

Las instituciones expresaron su voluntad de avanzar en acuerdos marco de colaboración e integración para desarrollar proyectos conjuntos, entre ellos La Magia de Macondo.

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