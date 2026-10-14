Incendio en Alto Manhattan deja seis heridos; presuntamente son dominicanos

NUEVA YORK.- Un incendio de dos alarmas registrado en la mañana de este martes en el quinto piso de un edificio de apartamentos ubicado en el 598 de la calle 178, esquina con la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, dejó seis personas heridas, presuntamente dominicanas. Las autoridades no han revelado sus identidades.

Un total de 141 bomberos, uno de ello resultó heridos, y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia. Las llamas fueron extinguidas dos horas después.

Los inquilinos afectados sufrieron heridas leves, recibieron atención en el Hospital NewYork-Presbyterian Columbia y luego fueron dados de alta. El bombero sufrió lesiones moderadas, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Cabe recordar que el último incendio de gran impacto en el Alto Manhattan ocurrió en abril pasado, en calle Dyckman y la avenida Vermilyea, donde cuatro dominicanos perdieron la vida y siete personas resultaron heridas.

Además, hace pocos meses, otro fuego se registró en el 120 de la misma avenida Vermilyea, entre las calles 204 y 207. En esa ocasión resultaron heridos cuatro dominicanos, entre ellos un bombero.

Hasta el momento se desconoce si el Consulado Dominicano en esta ciudad brindará algún tipo de asistencia a los afectados por el incendio de este martes.

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