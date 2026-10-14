Olivares alerta sobre ofertas engañosas de empleo que podrían llevar a dominicanos a la guerra en Ucrania

Santo Domingo, R.D.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, alertó a la ciudadanía sobre los riesgos de las ofertas engañosas de empleo en el extranjero que, bajo promesas de buenos salarios y mejores condiciones de vida, podrían terminar exponiendo a dominicanos a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Olivares Ortega llamó a toda persona que reciba una oferta de trabajo fuera del país, independientemente del medio por el que le haya llegado (redes sociales, plataformas digitales, intermediarios, agencias o contactos personales), a dirigirse al Ministerio de Trabajo para solicitar que se verifique su autenticidad y se determine si existen elementos que permitan considerarla confiable.

“Exhortamos a todos los dominicanos que reciban una oferta de empleo en el extranjero a que acudan al Ministerio de Trabajo antes de aceptar, firmar un contrato o viajar. Estamos en disposición de orientarlos y ayudarlos a comprobar la veracidad de esas propuestas, para que una oportunidad aparentemente atractiva no termine convirtiéndose en un engaño que ponga en peligro sus vidas”, expresó el ministro.

El funcionario explicó que la República Dominicana no tiene un acuerdo bilateral de migración laboral con la Federación Rusa que sirva de marco para este tipo de contrataciones.

En ese sentido, el ministro precisó que la inexistencia de un acuerdo bilateral no significa, por sí sola, que toda contratación individual en el extranjero sea ilegal. No obstante, señaló que ocultar la verdadera naturaleza de un trabajo, ofrecer condiciones distintas de las reales o inducir a una persona a viajar sin informarle de los riesgos puede comprometer gravemente sus derechos fundamentales.

La advertencia se produce ante denuncias de ciudadanos dominicanos que habrían viajado a Rusia atraídos por supuestas ofertas para desempeñar labores técnicas y otros trabajos civiles, y que posteriormente se habrían visto involucrados en circunstancias relacionadas con el conflicto armado.

El titular de Trabajo sostuvo que ninguna promesa de remuneración debe utilizarse para ocultar riesgos que comprometan la vida, la integridad física o la libertad de una persona. El empleo digno, afirmó, debe sustentarse en información transparente, condiciones contractuales verificables y respeto a la voluntad del trabajador.

En ese sentido, recomendó a la población desconfiar de las ofertas que prometan salarios extraordinarios sin explicar claramente las funciones, el empleador, el lugar de trabajo y las condiciones del contrato; que exijan pagos injustificados por adelantado, o que sean gestionadas por intermediarios cuya identidad y legitimidad no puedan comprobarse.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a no entregar sus pasaportes ni otros documentos personales a intermediarios sin garantías legales, y a no firmar contratos cuyo contenido no comprendan plenamente.

El titular del Ministerio de Trabajo destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones del Estado para prevenir posibles situaciones de engaño, explotación laboral, trata de personas o reclutamiento mediante falsas promesas de empleo. También instó a quienes hayan recibido propuestas sospechosas, así como a sus familiares, a informar de la situación a las autoridades correspondientes.

“Nuestro deber es contribuir a que los dominicanos puedan acceder a oportunidades de trabajo seguras y legítimas. Por eso, pedimos a la población que no se deje llevar únicamente por una promesa económica y que consulte al Ministerio de Trabajo antes de asumir compromisos laborales en el exterior”, concluyó el ministro.

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