Arresto de dominicano herido de bala durante operativo del ICE invita a reflexionar más allá del ámbito migratorio

NUEVA YORK.- El violento proceder de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el que resultó herido de bala y fue arrestado el dominicano Oscar Bergal, de 28 años, quien estaba acompañado de su hijo de cinco años, invita a reflexionar más allá del ámbito migratorio, sostiene el dirigente de izquierda y activista comunitario, Luis Mayobanex Rodríguez.

El hecho se produce en un contexto de creciente presencia y actividad del ICE en los cinco condados de NYC, donde residen cientos de miles de dominicanos.

Antes de este caso, el 30 de julio, la presencia de ICE en Broadway y la calle Isham, en el Alto Manhattan, provocó una confrontación con vecinos del área.

Una situación similar ocurrió el miércoles 7 de octubre, un día antes del caso de Bergal, en la avenida Audubon y la calle 185, donde decenas de personas también expresaron su rechazo a los agentes.

Escenas semejantes se han registrado en Queens, El Bronx y Brooklyn, condados con una numerosa población dominicana, señala Mayobanex Rodríguez.

El elevado nivel de agresividad de los agentes federales y el peligro al que estuvo expuesto el hijo de Bergal han conferido al caso de Marble Hill una dimensión nacional. Incluso, analistas del acontecer político y electoral de Estados Unidos no descartan que el hecho repercuta en las elecciones del próximo 3 de noviembre, cuando estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado y 36 de las 50 gubernaturas estatales.

En este escenario, surge la preocupación de que un incremento de las operaciones del ICE pueda utilizarse para obstaculizar la participación electoral, ante la posibilidad de resultados desfavorables para el Gobierno, según las encuestas citadas en este análisis.

También se plantea la posibilidad de que estos agentes sean enviados a centros de votación el próximo 3 de noviembre, en ciudades gobernadas por demócratas y donde el voto latino tiene un peso importante. Esa eventual presencia suscita preocupación por el posible efecto intimidatorio sobre los electores.

La combinación de redadas y una eventual presencia del ICE en los lugares de votación podría atemorizar a ciudadanos naturalizados y desalentar su participación electoral. Se trata de una población afectada por las dificultades económicas, el encarecimiento del costo de la vida y la pérdida de empleos, cuyo voto puede resultar decisivo en estados clave.

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