Detective dominicano apuñalado en El Bronx habla por primera vez; asaltantes fueron extradictado este martes a NYC desde MA

NUEVA YORK.- El detective dominicano José Mercedes, apuñalado 10 veces en El Bronx cuando estaba fuera de servicio y abría el baúl de su vehículo el pasado día 2 en el sector de Norwood, habló por primera vez sobre el incidente desde la Asociación de Detectives (DEA) en Manhattan.

Relató que, durante el ataque, les gritó a los agresores, tanto en inglés como en español, que era policía, pero aun así continuaron agrediéndolo. A pesar de estar sangrando, Mercedes afirmó que intentó perseguir a sus atacantes antes de pedir ayuda.

Otra persona llamó al 911 y, a los pocos minutos, llegaron los servicios de emergencia que lo trasladaron al hospital. Decenas de patrullas también se presentaron rápidamente e iniciaron la búsqueda de los agresores.

«En el NYPD recibimos muchísima formación y gran parte de ella se vuelve instintiva sobre cómo actuamos en momentos de peligro», expresó el detective.

Añadió que su principal objetivo era dar a los servicios de emergencia la mejor descripción posible de los sospechosos. Mercedes señaló que estaba de vacaciones, intentando precisamente alejarse de la lucha contra el crimen cuando fue atacado.

Explicó que necesitó cirugía y que aún trabaja para recuperar la movilidad de su mano izquierda. Presentaba puntos de sutura visibles en el brazo derecho, mientras que el izquierdo estaba enyesado.

Los presuntos atacantes fueron identificados como los dominicanos D’Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejía, de 24, quienes habrían huido a Lynn, Massachusetts y se escondieron en un sótano.

Un escuadrón de detectives neoyorquinos logró localizarlos y detenerlos. Este martes fueron extraditados desde Massachusetts a NY, esposados y encadenados, para comparecer ante un juez.

Enfrentan dos cargos de intento de homicidio, cinco de robo y seis de agresión, además de agresión agravada a un agente de policía, agresión a un agente y hurto mayor.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que ambos sospechosos son originarios de RD y se encuentran en el país en situación migratoria irregular. Además, según esa dependencia, tienen antecedentes penales en NYC, incluidos cargos por posesión de armas.

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