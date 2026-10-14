Cleaner Studio The Luxury Place realiza cóctel con motivo de la apertura de la primera edición del Auto Show Cleaner Studio – Expomóvil Banreservas 2026

Mediante un encuentro realizado especialmente para un grupo selecto de clientes exclusivos y corporativos, los ejecutivos de la empresa Cleaner Studio “The Luxury Place”, “La casa de automóviles #1 del Caribe” con más de 19 años de experiencia y distribuyendo más de 20 de las marcas más importantes del sector automotriz, realizaron un coctel con motivo de la celebración de la primera edición del Auto Show Cleaner Studio- Expomóvil Banreservas 2026, en donde presentaron las novedades de la feria más grande de vehículos del país, la cual contará este año con las mejores tasas y planes de financiamiento, para que miles de dominicanos cumplan su anhelo de tener un vehículo propio, ya sea para uso personal o para impulsar sus negocios y emprendimientos.

Durante el evento la empresa automotriz aprovechó la ocasión para presentar al público presente los nuevos modelos GLE 450, GLS 450, GT63 y Clase S 2027 de la prestigiosa y exclusiva marca Mercedes Benz, así como los nuevos modelos de las marcas Nissan, Infiniti, Link & Co con sus modelos híbridos; 900 y 08. Además de Audi, Range Rover y la marca 212.

La actividad fue efectuada en las instalaciones de Cleaner Studio II, ubicada en la avenida 27 de febrero no. 362 , en el sector Bella Vista, donde el Señor Yasser González, CEO de Cleaner Studio, expresó su satisfacción de poder mostrarles a los asistentes, los nuevos modelos de automóviles que poseen, aprovechando la oportunidad de la excelente tasa de financiamiento que ofrece Expomóvil Banreservas 2026 para que nadie se quede con las ganas de adquirir el vehículo de su sueño”.

González destacó que: “Este evento representa una oportunidad única para que fabricantes y entusiastas del sector conecten, compartan experiencias y, lo más importante, descubran una amplia gama de vehículos que se adaptan a cada estilo de vida y necesidad, es por esto que en Cleaner Studio, en nuestra trayectoria de más de 19 años en el mercado, hemos logrado ser distribuidores autorizados de más de 20 marcas de vehículos”.

De su lado, el señor Robinson Portorreal, Director Senior de Gestión de Negocios Personales del Banco de Reservas, subrayó que durante esta versión de Expomóvil Banreservas 2026 los interesados tendrán la oportunidad de adquirir un vehículo nuevo o usado, para uso personal, familiar o comercial, así como también realizar las gestiones del crédito en cualquiera de las oficinas de Banreservas que trabajarán en horario extendido o ir directamente al concesionario de su preferencia, como es el caso de Cleaner Studio, donde también recibirán asistencia de oficiales de negocios del banco.

Portorreal recordó que Expomóvil Banreservas este año se celebrará del 29 de octubre al primero de noviembre del presente año, para que “hagas tu movida” y encuentres el vehículo que necesitas con beneficios pensados para ti: Hasta 90% de financiamiento, hasta siete años para pagar, con cuotas flexibles y comienza a pagar en febrero de 2027.

Durante el encuentro, los invitados disfrutaron de un ambiente exclusivo, acompañado de buena música y un brindis preparado especialmente para la ocasión. La velada sirvió además como un espacio para compartir y conocer de cerca las novedades del sector automotriz, en el marco de esta primera edición del Auto Show Cleaner Studio – Expomóvil Banreservas 2026.

La empresa automotriz ha sido reconocido como el dealer número uno en ventas de la marca Mercedes-Benz en el país. Asimismo, fue galardonado como Top Dealer de las marcas Honda y Changan por registrar el mayor volumen de ventas en Santo Domingo durante 2025, y actualmente se encamina a repetir este logro.

Gracias al apoyo de sus clientes, aliados estratégicos y financieros, han logrado un crecimiento importante en el sector automotriz, lo que los ha posicionado en el top of mind del público dominicano.

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