Declaración de emergencia en estado NY por “desastre» propagación del sarampión

NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, ha declarado el estado de emergencia por desastre en respuesta a la propagación del sarampión en las zonas rurales de este estado de y el vecino estado de Pensilvania.

Lo que esto significa ahora es que la gobernadora ha otorgado autoridad adicional, informó el doctor James McDonald, comisionado de salud del estado.

Hasta el momento, tenemos 110 casos de sarampión en el estado, más del doble de los que tuvimos en todo el año pasado. La orden ejecutiva nos brinda nuevas herramientas, una de ellas es que más profesionales de la salud pueden administrar la vacuna.

Otra herramienta es la posibilidad de realizar más pruebas, de modo que las enfermeras puedan seguir órdenes permanentes y realizar pruebas de sarampión. Esto nos ayuda a detectar casos más rápidamente y a identificar un mayor número de casos de sarampión.

Lo punto principal que deben saber los padres: lo más importante que puede hacer para proteger a su familia es asegurarse de que todos los niños y adultos de su hogar estén al día con sus vacunas recomendadas y que los niños reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) a la edad recomendada (12 meses).

La vacuna contra sarampión, paperas y rubéola ofrece una efectividad del 93% con una dosis y del 97% con dos dosis. La orden de emergencia permite que paramédicos, farmacéuticos, matronas y enfermeras registradas administren vacunas y soliciten pruebas.

Es la zona rural de NY lo que realmente estamos viendo es que hay mucha propagación local en la zona rural..

Ahora bien, tengan en cuenta es la enfermedad más contagiosa que existe. Cuando digo que es la enfermedad más contagiosa, no tiene por qué ser así. El sarampión es prevenible, casi al 100%, dijo el doctor McDonald.

Entre los estados de NY y Pensilvania reside más de un millón de dominicanos, según el último estudio demografico del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX)

Una de las cosas que quería destacar a nivel nacional, indica el doctor McDonald es que lo que ha estado sucediendo en los últimos dos años en Estados Unidos no es normal. Si analizamos los datos de 2025, teníamos casi 2,400 casos de sarampión en todo el territorio estadounidense. Este año tenemos casi 3,700 casos y la cifra sigue en aumento. Esto no es normal, precisó.