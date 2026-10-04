Licey adquiere a Elier Hernández desde el Escogido

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la adquisición del jardinero Elier Hernández, procedente de los Leones del Escogido, a cambio del infielder Amed Rosario y del pick de quinta ronda del Draft de 2027.

Hernández es un jardinero de seis pies y una pulgada de estatura, con un peso de 197 libras, y cuenta con amplia experiencia en la Lidom con los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido, tras debutar en la temporada 2017-18.

“Elier es un jardinero atlético, con buen brazo y velocidad de bate, que no tiene restricciones. Agregamos a un jugador que fortalece y aporta profundidad a nuestra reserva nativa en los jardines”, señaló Audo Vicente, vicepresidente de operaciones y gerente general.

El nativo de San Cristóbal tuvo un verano destacado con los Calientes de Durango, tras batear .272, con un porcentaje de embasarse de .350 y un slugging de .551, además de conectar 16 jonrones, anotar 62 carreras y remolcar 66 en 90 partidos en la Liga Mexicana de Béisbol.

El jardinero de 31 años firmó por un bono de tres millones de dólares en 2011 con los Reales de Kansas City, organización con la cual fue considerado su décimo mejor prospecto en 2014. En 2022 debutó en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas.

Elier Hernández tiene siete años de experiencia en la liga dominicana, siendo la campaña 2023-24 la más destacada de su carrera. En 28 partidos, bateó .288, con dos jonrones y 20 carreras remolcadas, además de registrar un porcentaje de embasarse de .354 y un slugging de .420.

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