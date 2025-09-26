LG reafirma el valor universal de la vida a través de una campaña de marca impulsada por inteligencia artificial

SEÚL, 25 de septiembre de 2025 — LG Electronics (LG) anunció hoy el éxito de su campaña Radio Optimism, impulsada por inteligencia artificial, que reveló una verdad universal: a pesar de los rápidos avances tecnológicos, el amor y la gratitud hacia la familia y los seres queridos siguen siendo las principales prioridades de la vida.

Disponible en seis idiomas, esta plataforma creativa inspiró a personas de todo el mundo a crear más de 700,000 canciones personalizadas. Estas pistas generadas por IA —escuchadas y compartidas más de 1.5 millones de veces— destacaron la importancia perdurable de la conexión humana a través de las culturas.

Diseñada para contrarrestar la sensación de desconexión que a menudo se asocia con las redes sociales, Radio Optimism invitó a los usuarios a escribir un mensaje para un ser querido, elegir un género y un estilo, y generar una canción única creada por IA. Al convertir la música en un gesto sincero, la campaña llevó la promesa de marca Life’s Good de LG a los espacios digitales donde las personas se conectan con mayor frecuencia.

Las expresiones de amor fueron las más destacadas, apareciendo en más del 30% de las canciones, seguidas de mensajes de gratitud y ánimo. La familia surgió como el destinatario más frecuente, seguida por los amigos, reafirmando que, cuando se trata de cuidado y afecto, la gente recurre primero a quienes están más cerca de ellas.

La campaña generó una respuesta abrumadora, con más de 30 millones de interacciones en redes sociales en todo el mundo y 2.4 mil millones de visualizaciones de su contenido. Las alianzas con influencers globales y locales ampliaron su alcance, reforzando el posicionamiento de Radio Optimism como una iniciativa global para inspirar vínculos duraderos.

La campaña también capturó momentos culturales únicos, como fanáticos del deporte creando himnos para sus equipos y dueños de mascotas dedicando canciones a sus compañeros, ilustrando las nuevas formas en que las personas expresan y comparten lo que más les importa.

“A través de esta campaña creativa, creemos que ayudamos a las personas a redescubrir los valores perdurables que permanecen intactos incluso en tiempos de cambio y volatilidad”, dijo Kim Hyo-eun, directora de la División de Gestión de Marca de LG. “Resonó profundamente con personas de todo el mundo, reflejando el valor duradero de ‘Life’s Good’. Continuaremos interactuando con ellas, manteniendo esta promesa e inspirando optimismo para una vida mejor”.

La campaña Radio Optimism demuestra cómo la IA, cuando se usa de manera reflexiva, puede fortalecer los lazos emocionales en la era digital. Al permitir que los usuarios creen canciones personalizadas basadas en música con licencia de artistas originales, LG reafirmó su compromiso con la innovación responsable mientras fomentaba un movimiento global de optimismo y conexión significativa.

Para obtener más información sobre la campaña o unirse a la difusión del mensaje Life’s Good, visite https://radiooptimism.lg.com.