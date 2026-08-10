LG redefine la experiencia en la cocina con soluciones integradas para los hogares dominicanos

República Dominicana, 10 de agosto de 2026 – La cocina ha evolucionado hasta convertirse en uno de los espacios más importantes del hogar, donde el diseño, la tecnología y la funcionalidad conviven para transformar la experiencia cotidiana de las familias. En línea con esta tendencia, LG Electronics presenta su portafolio de soluciones inteligentes para la cocina, integrado por las refrigeradoras LG Side by Side InstaView™ y los lavavajillas inteligentes, una propuesta que combina innovación, conectividad y eficiencia para responder a las nuevas necesidades de los hogares dominicanos.

El desarrollo del mercado inmobiliario en República Dominicana ha impulsado viviendas con espacios más funcionales y multifuncionales, donde cada detalle cobra mayor relevancia. Es por esto que los consumidores buscan electrodomésticos que no solo aporten un diseño sofisticado, sino que también optimicen el espacio, faciliten las tareas del día a día y se integren a un estilo de vida cada vez más conectado.

Las refrigeradoras LG Side by Side InstaView™ responden a estas necesidades al combinar una gran capacidad de almacenamiento con un diseño elegante y tecnologías que hacen más práctica la experiencia en la cocina. Su innovador panel InstaView™ permite visualizar el interior con solo dar dos toques sobre el cristal, reduciendo la necesidad de abrir la puerta constantemente y contribuyendo a conservar la frescura de los alimentos por más tiempo.

Además, gracias a la plataforma LG ThinQ™, los usuarios pueden monitorear y gestionar distintas funciones del refrigerador desde un dispositivo móvil compatible, ofreciendo mayor comodidad y control para el día a día.

«En LG entendemos que la cocina es el corazón del hogar y uno de los espacios donde las familias crean experiencias y comparten momentos importantes. Por eso desarrollamos soluciones integradas que combinan diseño, tecnología y eficiencia para adaptarse a los nuevos estilos de vida y responder a las necesidades de los hogares dominicanos», afirmó Angélica Abrego, Home Solutions Marketing Specialist Regional.

Otro de los protagonistas del portafolio son los lavavajillas LG, desarrollados para ofrecer una limpieza eficiente mientras optimizan el consumo de agua y energía. Gracias a sus ciclos inteligentes, estos equipos utilizan únicamente los recursos necesarios para cada carga, contribuyendo a un uso más responsable del agua sin comprometer el rendimiento.

La incorporación de tecnologías como QuadWash™, con múltiples brazos rociadores que alcanzan una cobertura más completa, y la conectividad con LG ThinQ™, que permite descargar ciclos adicionales, monitorear el funcionamiento del equipo y recibir alertas de mantenimiento, ofrecen una experiencia de uso más práctica para los usuarios. A esto se suma un funcionamiento silencioso y sistemas de secado eficiente que simplifican las tareas del hogar.

Más allá del ahorro de agua, los lavavajillas LG permiten reducir el tiempo dedicado a las labores domésticas, ofreciendo resultados consistentes y una higienización más eficiente que el lavado manual, para que las familias puedan dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

«Hoy las personas buscan soluciones que no solo sean funcionales, sino que también les permitan optimizar su tiempo y aprovechar mejor los espacios de su hogar. Nuestras soluciones integradas responden precisamente a esa necesidad, ofreciendo tecnología inteligente que facilita las tareas cotidianas y mejora la experiencia dentro de la cocina», agregó Abrego.

Para LG, las cocinas integradas representan mucho más que una tendencia en diseño. Constituyen una inversión que aporta valor a la vivienda, mejora la organización de los espacios y acompaña la evolución del mercado inmobiliario dominicano, donde cada vez predominan proyectos con distribuciones más eficientes.

Las refrigeradoras LG Side by Side InstaView™ y los lavavajillas inteligentes ya están disponibles en República Dominicana a través de distribuidores autorizados de la marca.

«Nuestra apuesta es seguir acercando a las familias dominicanas tecnologías que hagan su día a día más cómodo, eficiente y conectado. Creemos que una cocina inteligente no solo transforma el espacio, sino también la forma en que las personas viven su hogar», concluyó la ejecutiva.

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