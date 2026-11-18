Centroamérica, noviembre de 2026. En un hotel, por ejemplo, la experiencia del huésped también depende de procesos que ocurren detrás de escena, como la limpieza y disponibilidad de los textiles; en un edificio multifamiliar, una lavandería compartida debe responder a múltiples usuarios; y en un laundromat, cada equipo detenido o cada ciclo demasiado largo puede afectar directamente los ingresos. En los tres casos, lavar y secar se ha convertido en un componente esencial para la eficiencia operativa.

La eficiencia, por tanto, ya no se mide únicamente en agua o energía. También importa cuántas cargas pueden procesarse en una jornada, cuánto tarda cada ciclo, cuánto trabajo manual exige la supervisión, cuánto espacio ocupa la instalación y qué tan rápido puede resolverse una incidencia.

El contexto regional refuerza esa conversación. Según la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), la región SICA recibió 29,57 millones de visitantes en 2024 y generó más de US$28 mil millones en ingresos por turismo. Para hotelería y otros servicios, sostener ese crecimiento también exige procesos internos capaces de responder a mayores volúmenes con continuidad.

En este contexto, LG Electronics reunió en Panamá a distribuidores, integradores, inversionistas y socios estratégicos provenientes de toda Latinoamérica y el Caribe durante su Commercial Laundry Dealer Trip 2026, un encuentro diseñado para fortalecer el crecimiento de la industria de lavandería comercial en la región.

Con representantes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, México y otros mercados estratégicos, el encuentro permitió compartir experiencias, identificar oportunidades de negocio y fortalecer alianzas para desarrollar la categoría tanto en mercados consolidados como emergentes.

Más allá de la tecnología, LG puso el foco en cómo la lavandería comercial puede habilitar emprendimientos, generar empleo y crear valor económico local. Desde autoservicio y multifamiliares hasta hotelería, salud y desarrollos inmobiliarios, la compañía plantea un acompañamiento integral que combine equipos, eficiencia operativa, asesoría comercial y soporte, con el objetivo de fortalecer proyectos rentables y escalables en América Latina.

“En la lavandería comercial, la decisión no termina en cuántos kilogramos puede procesar una máquina. Un negocio necesita entender cuánto tarda cada carga, cuántas veces puede utilizar el equipo durante el día y qué impacto tiene una parada en la continuidad del servicio. Ahí es donde la tecnología comienza a incidir directamente en productividad”, señaló Abraham Reyes, Business Developer en LG Electronics.

Una hora puede convertirse en una variable de negocio. Como referencia global, LG informa que su Professional WasherDryer puede completar lavado y secado en alrededor de una hora con una carga estándar IEC de 7 kg, sujeto al modelo y condiciones de uso. AI Weight Detection ajusta parámetros según la carga para optimizar agua y energía; el portafolio también incorpora Dynamic Ball-Core System y Dual Inverter HeatPump™.

Las prioridades cambian por sector: hotelería exige continuidad y disponibilidad de textiles; multifamiliares, conveniencia y aprovechamiento del espacio; y lavanderías, disponibilidad, mantenimiento y tiempos de ciclo ligados al modelo de ingresos.

Las soluciones semiindustriales de LG pueden adaptarse a Self Service, Wash & Fold, Pickup & Delivery y servicios B2B, además de integrarse con métodos de pago y software para administrar múltiples equipos.

¿Por qué elegir una solución de lavandería comercial LG?

Productividad y espacio: tiempos de ciclo, rotación y configuraciones compactas o apilables.

Gestión: software, aplicaciones y métodos de pago adaptables a cada operación.

Flexibilidad: autoservicio, Wash & Fold, Pickup & Delivery y atención B2B.

La sostenibilidad también tiene una lectura financiera: la eficiencia en agua y energía se acumula ciclo tras ciclo, mientras textiles, reprocesos, mantenimiento y tiempo fuera de servicio inciden en el costo total.

“La oportunidad B2B está en mirar la operación completa. Una lavadora o secadora comercial también implica conectividad, administración y soporte. Esa combinación permite acompañar desde un emprendimiento hasta operaciones de mayor escala”, explicó Reyes.

Esta visión forma parte de una estrategia B2B más amplia de LG. LG Professional Laundry complementa las soluciones semiindustriales ya comercializadas en Panamá y Centroamérica. Para los negocios, el análisis ya no pasa solo por cuánto puede lavar una máquina, sino por tiempo, espacio, personal y gestión remota. Según el software integrado, pueden monitorearse kilos y costo por ciclo, tiempos de operación y disponibilidad de equipos para optimizar recursos y planificar el crecimiento.

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