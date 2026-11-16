Claro adquiere derechos de uso de espectro de Viettel para fortalecer su red en RD

Santo Dopmingo.- La empresa Claro Dominicana adquirió los derechos de uso de un bloque de espectro de Viettel, con el propósito de fortalecer su red de telecomunicaciones y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios en República Dominicana.

El CEO de Claro Dominicana, Carlos Cueto, explicó que el espectro adquirido será integrado próximamente a la infraestructura de la compañía y permitirá optimizar el desempeño de la red en determinadas condiciones de uso, lo que se traducirá en una mejor experiencia para sus clientes.

“El bloque del espectro, cuyos derechos de uso adquirimos hoy con esta firma y que muy pronto integraremos a nuestra red, será útil para mejorar de una forma eficiente las ya muy buenas coberturas y calidad de señal de nuestra red”, expresó.

Cueto señaló que esta operación forma parte de los esfuerzos de la empresa por continuar mejorando sus servicios, en un mercado que ha experimentado un importante crecimiento en la adopción de la telefonía móvil y el acceso a internet.

RD alcanza 11 millones de líneas móviles

El ejecutivo destacó que el país pasó de 3.6 millones de líneas móviles en 2005 a 11 millones en la actualidad, elevando la penetración de este servicio de 40% a 100%.

Este crecimiento convirtió a la telefonía móvil en el principal y preferido medio de acceso a internet en República Dominicana.

Cueto también resaltó el desempeño de las redes móviles dominicanas y citó un índice internacional que atribuye al país una velocidad de 124.7 megabits por segundo (Mbps), una posición destacada en la región, donde solamente Brasil aparece mejor ubicado.

Datos móviles cuestan menos que el promedio regional

El CEO de Claro también defendió los niveles de asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, al señalar que el costo de los datos móviles en República Dominicana se encuentra por debajo del promedio latinoamericano.

De acuerdo con cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) correspondientes a 2025, el plan móvil de entrada representa el 1.32% del ingreso nacional bruto per cápita, frente al promedio de 2% de la región de las Américas.

Asimismo, citó un estudio de Cable.co.uk, con datos de 2023, que situó en US$0.79 el precio promedio de un gigabyte (GB) de datos móviles en el país, incluidos los impuestos. Esta cifra es 23% inferior al promedio latinoamericano, que se ubicó en US$1.02.

El ejecutivo destacó estos resultados pese a que los impuestos aplicados a los servicios de telecomunicaciones en República Dominicana alcanzan el 30%, mientras que el promedio en Latinoamérica es inferior al 15%.

Inversiones para mantener la competitividad

Cueto consideró que los resultados alcanzados por el sector responden, en parte, a las inversiones realizadas por los operadores y a las condiciones regulatorias que han facilitado el desarrollo de las telecomunicaciones.

En ese sentido, valoró la colaboración entre el Estado y las empresas privadas para continuar expandiendo la infraestructura y garantizar servicios de conectividad de calidad.

Sostuvo que mantener esa relación será fundamental para que el país siga avanzando en su transformación digital y amplíe las oportunidades que ofrece el acceso a la tecnología para los dominicanos.

Visited 4 times, 4 visit(s) today