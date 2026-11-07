Cecomsa celebra la primera edición de Open Fair

El encuentro, que contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, reunió a marcas globales como Dell Technologies, Microsoft, Cisco, Fortinet y Kaspersky con líderes empresariales y tomadores de decisión tecnológica del país.

Santo Domingo, octubre de 2026. Cecomsa celebró este jueves la primera edición de Open Fair, una plataforma de innovación, tecnología y oportunidades que reunió en el Gran Salón Piantini del Hotel JW Marriott Santo Domingo a fabricantes de referencia mundial, ejecutivos de empresas, directores de tecnología y representantes del sector público y académico.

Bajo el lema «Innovación que nos conecta», la jornada contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña de Antuña, y de los fundadores de Cecomsa, Fernando Rosario y Ricardo Rodríguez.

La apertura estuvo a cargo de la comunicadora Pamela Sued, maestra de ceremonias, quien dio paso a la conferencia magistral de Felipe Montenegro, «Liderazgo en la era de la IA: de la eficiencia operativa a la inteligencia emocional avanzada».

Al dar la bienvenida, Marlene Rosario, directora administrativa de Cecomsa, recordó que la empresa nació hace 39 años con el propósito de poner la tecnología al servicio de quienes hacen crecer el país.

«La tecnología, por sí sola, no transforma. Lo que transforma son las personas que deciden usarla con visión», afirmó Rosario.

La ejecutiva explicó que Open Fair nace para que las marcas que lideran la tecnología en el mundo se encuentren cara a cara con quienes toman las decisiones tecnológicas en la República Dominicana. «La innovación de verdad no ocurre en solitario. Ocurre cuando una marca escucha a un cliente, cuando un cliente confía en un aliado y cuando todos entendemos que crecemos juntos», expresó.

Rosario agradeció a los clientes, marcas aliadas, conferencistas internacionales y al equipo de Cecomsa, y aseguró que esta primera edición no será la última.

A continuación, la vicepresidenta Raquel Peña, quien encabezó la apertura de Open Fair, dirigió unas palabras a los asistentes. Destacó el valor de este encuentro, que reúne a empresas tecnológicas internacionales y al sector empresarial dominicano para intercambiar conocimientos y explorar nuevas oportunidades de innovación.

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