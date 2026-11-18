Santo Domingo, DN – El Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional inaugurarán el parque José Núñez de Cáceres, un esperado remozamiento integral que abarca 18,000 metros cuadrados y que devolverá el esplendor y la funcionalidad al emblemático espacio.

La inauguración tendrá lugar a partir de las 5:30 de la tarde del lunes 23 de noviembre con música en vivo, refrigerios y actividades en las distintas áreas del parque.

Ejecutivos de la entidad bancaria y la alcaldesa Carolina Mejía han coincidido en la importancia que tiene devolverle valor a este parque que forma parte de la identidad de la ciudad, por lo cual la inversión se traduce en calidad de vida para los ciudadanos.

La intervención incluye la pista perimetral para caminar, las aceras interiores con accesibilidad universal, el acondicionamiento de jardines y áreas verdes, área canina y la instalación del gimnasio al aire libre.

El renovado espacio también contará con cancha de fútbol, skate park, bicicross, anfiteatro, establecimiento comercial, pared de escalar y oficina de apoyo comunitario. Así como también un sistema de iluminación LED más eficiente, la automatización del sistema eléctrico para reducir el consumo energético, señalética moderna e informativa, puntos limpios de reciclaje, mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados y murales artísticos que promueven el sentido de pertenencia comunitario.

El remozamiento del parque José Núñez de Cáceres forma parte de la alianza público-privada para la recuperación de espacios públicos impulsado por el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional, mediante el cual se han remozado 10 parques en distintas zonas de la ciudad, entre ellos, el parque Mirador Sur, Las Praderas, Rosa Duarte, Villa Francisca, Velazcasas, Cristo Libre, Jardines Los Cerezos, El Pedregal, Buenos Aires del Mirador y Los Girasoles.

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