Santo Domingo.- Con el objetivo de garantizar espacios más accesibles, seguros, amigables, dignos e inclusivos para personas neurodivergentes o con sensibilidad sensorial, Grupo Ramos presentó los kits sensoriales Infinitas Formas: una nueva mirada a la neurodivergencia, los cuales ya se encuentran disponibles de manera gratuita en diez tiendas Sirena a nivel nacional.

Cada kit integra cuatro herramientas diseñadas para disminuir estímulos del entorno comercial: audífonos reductores de ruido que disminuyen el impacto de los sonidos ambientales; gafas para luces estroboscópicas que atenúan el brillo intenso; herramientas fidget para la autorregulación y el manejo del estrés; y tarjetas visuales que permiten pedir asistencia o una pausa sin requerir comunicación verbal.

La iniciativa forma parte de PRISMA, el programa que agrupa las acciones de inclusión, accesibilidad, comunidad y sostenibilidad de Grupo Ramos. Se desarrolla en alianza con Abraza, entidad autorizada para distribuir en el país las herramientas de la organización internacional KultureCity®.

Grupo Ramos se convierte en la primera empresa en traer estos kits sensoriales a Latinoamérica y el país. El servicio es gratuito y está disponible para personas de todas las edades con necesidades sensoriales (como autismo, TDAH o discapacidad intelectual).

Para utilizarlo, el cliente o su acompañante debe solicitar el kit en el área de Servicio al Cliente, recibir una breve orientación si lo desea, usar los recursos durante su compra y devolver el paquete al salir para su revisión y resguardo.

Para muchas personas, el entorno cotidiano de un establecimiento comercial caracterizado por el ruido ambiental, la música, las luces brillantes, el flujo constante de visitantes y los tiempos de espera podría generar episodios de sobrecarga sensorial, ansiedad o incomodidad. Ante esta realidad, estas herramientas favorecen la autonomía y la autorregulación durante el recorrido de compra.

«En Grupo Ramos creemos que una sola mirada nunca cuenta toda la historia; la mayor riqueza de nuestras tiendas reside en la diversidad de quienes nos visitan. Con esta iniciativa reafirmamos que cada perspectiva importa y que cada forma de ser merece un lugar cómodo, seguro y amigable en nuestras tiendas», manifestó Vanessa Alba, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos.

Compromiso con la inclusión

Esta iniciativa consolida el propósito de Grupo Ramos de «Mejorar tu vida todos los días» y la visión de PRISMA («Un mismo espacio, infinitas formas de ser»), dando continuidad a los horarios sin ruido y con luces bajas implementados en tiendas Sirena desde el año pasado. Además, el despliegue estuvo respaldado por la certificación internacional de KultureCity®, que incluyó la capacitación especializada de 764 colaboradores para acompañar de forma empática a los visitantes.

«Poner estas herramientas de apoyo al alcance de cualquier persona, sin exigir diagnósticos ni etiquetas, y respaldarlas con cientos de colaboradores capacitados transforma la experiencia diaria de esta población», indicó Rosanna Santana, directora ejecutiva de Abraza.

En esta primera fase del programa participarán los siguientes establecimientos: Multicentro Sirena Churchill, Sirena San Isidro, Multiplaza La Romana, Sirena El Embrujo, Sirena Luperón, Sirena Baní, Sirena Market Sarasota, Sirena Market Lope de Vega, Sirena Market Cuadra y Sirena Market Colina Centro.

Visited 8 times, 8 visit(s) today