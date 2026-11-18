Santo Domingo, República Dominicana, 18 de noviembre de 2026. El Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER) llamó al Estado dominicano a coordinar la atención entre los servicios de salud, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, para garantizar protección a las mujeres en situación de violencia desde el primer contacto y durante todo el proceso.

La organización presentó su posicionamiento durante el Seminario sobre los Derechos Políticos, Económicos y Sociales de las Mujeres en la República Dominicana, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A partir de los hallazgos del Diagnóstico de los Derechos Políticos, Económicos y Sociales de las Mujeres en la República Dominicana, CE-MUJER advirtió que los avances normativos e institucionales de las últimas décadas todavía se traducían de manera insuficiente en cambios en la vida de las mujeres.

Explicó que el trabajo de campo del diagnóstico había identificado a los servicios de salud como la principal puerta de entrada al sistema de protección en las experiencias analizadas, por delante de la Policía y la Fiscalía. Señaló que la falta de un registro único interinstitucional constituía el principal obstáculo operativo para dar continuidad a la atención.

“La protección debe comenzar en el primer contacto y mantenerse durante todo el proceso”, planteó CE-MUJER en su posicionamiento. La entidad también recordó que, según la información de UNICEF citada en el documento, 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la República Dominicana en 2024.

En cuanto a las desigualdades económicas, destacó que, según los datos compilados en el diagnóstico, las mujeres representaban el 64 % de la matrícula universitaria y el 67 % de quienes recibían becas del MESCyT. Pese a esos avances, enfrentaban mayor desempleo, menores salarios, concentración en sectores laborales precarios y barreras para acceder a puestos de decisión.

La organización subrayó que los ingresos propios, una vivienda segura y los servicios de cuidado ampliaban las posibilidades de salir de una situación de violencia sin comprometer la subsistencia de las mujeres ni la de las personas a su cargo. Asimismo, advirtió que el cumplimiento de las leyes de igualdad requería mecanismos de aplicación, responsables, presupuesto y rendición de cuentas.

Cinco demandas al Estado dominicano

CE-MUJER exigió fortalecer la respuesta desde los servicios de salud mediante la capacitación del personal de atención primaria y emergencias para identificar señales de violencia, valorar el riesgo, brindar atención física y psicosocial y activar una derivación segura. Reclamó que la institución receptora confirmara la atención y asumiera el seguimiento del caso.

También demandó poner en funcionamiento un registro único entre Salud, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, que permitiera documentar las derivaciones, seguir las medidas de protección e identificar interrupciones en la atención. Precisó que debía contar con acceso restringido y reglas claras para proteger la confidencialidad y la seguridad de las mujeres.

La entidad reclamó garantizar en todo el territorio el acceso a protección, justicia y reparación, mediante medidas oportunas, refugio, asistencia jurídica gratuita y atención psicosocial accesible. Asimismo, exigió investigar los feminicidios con diligencia y acompañar a las hijas, los hijos y las familias de las víctimas.

En materia de prevención, solicitó incorporar la autonomía económica y la participación política, ampliando el acceso al empleo digno, la formación en oficios no tradicionales y los servicios de cuidado. Exigió a los partidos políticos y a las instituciones públicas mecanismos efectivos de prevención y respuesta frente al acoso y la violencia política, incluida la ocurrida en entornos digitales.

Finalmente, demandó asignar presupuesto e identificar los recursos destinados a prevención, atención y protección, y publicar periódicamente su ejecución, los tiempos de respuesta y el cumplimiento de las medidas de protección, con participación de las organizaciones de mujeres en el seguimiento.

Reflexión sobre los derechos de las mujeres

El seminario contó con un panel en el que Rosario Espinal abordó los derechos políticos; Dora Eusebio, los derechos sociales; y Nelly Chalas, los derechos económicos. La moderación estuvo a cargo de Clara Morel.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Marianela Pinales, presidenta de CE-MUJER, y el cierre estuvo a cargo de Argentina Gutiérrez, directora ejecutiva de la institución. La apertura incluyó una dramatización sobre las hermanas Mirabal, presentada por jóvenes del Proyecto Liderazgo Juvenil Femenino del municipio de Boca Chica.

En el marco de la conmemoración, CE-MUJER honró la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y de las víctimas de feminicidio; expresó su solidaridad con sus familias y reconoció a las sobrevivientes y a las organizaciones que las acompañaban. Reafirmó que honrar ese legado exigía garantizar que cada mujer pudiera buscar ayuda con seguridad, recibir protección a tiempo y contar con los medios para decidir cómo y dónde vivir.

Visited 8 times, 8 visit(s) today