Expovisual «Cosechart: Dibujo y Fotografía» recibe a más de 500 visitantes en Altamira

La muestra de Juan Núñez C. reunió a estudiantes de distintos centros educativos y público general, como parte de las actividades conmemorativas del 137 aniversario de la fundación del municipio.

Altamira, Puerto Plata. Con una asistencia superior a los 500 visitantes, concluyó la expovisual «Cosechart: Dibujo y Fotografía», del artista gráfico y visual Juan Núñez C., una propuesta que reunió arte, fotografía, cultura y memoria histórica en el marco de las actividades conmemorativas del 137 aniversario de la fundación del municipio de Altamira.

La exposición, organizada por la Casa de la Cultura y Arte de Altamira, estuvo abierta al público en el salón del Ayuntamiento Municipal y recibió visitantes de diferentes sectores, incluyendo estudiantes de centros educativos pertenecientes al Distrito Educativo 11-05 de Altamira. Asimismo, contó con la participación del Centro en Artes Llanos de Pérez, perteneciente al Distrito Educativo 11-03 del municipio de Imbert, además de visitantes del municipio natal del artista, quienes se acercaron a conocer su propuesta artística y documental

La exposición estuvo dedicada formalmente al reconocido fotógrafo dominicano Milvio Pérez, quien estuvo presente durante el acto de apertura. La dedicatoria constituyó un gesto de gratitud de Juan Núñez C. hacia quien considera uno de sus maestros y de quien adquirió conocimientos fundamentales para el ejercicio de la fotografía.

Milvio Pérez es reconocido por su trabajo fotográfico y por el registro documental de acontecimientos relevantes de la historia dominicana, incluyendo la Guerra de Abril de 1965.

«Me siento profundamente agradecido por la acogida que recibió esta exposición y, especialmente, por haber superado los 500 visitantes. Ha sido muy significativo compartir mi trabajo con estudiantes de distintos centros educativos, personas de mi municipio natal y visitantes que se interesaron por esta propuesta. Agradezco de manera especial a Milvio Pérez por acompañarnos en la apertura y por ser una figura tan importante en mi formación fotográfica. Mi reconocimiento también a la Casa de la Cultura y Arte de Altamira, al Ayuntamiento Municipal, a los centros educativos, docentes y a todas las personas que hicieron posible y visitaron esta muestra», expresó el artista gráfico y visual

La muestra estuvo integrada por 48 obras, entre ellas 16 dibujos e ilustraciones y 32 fotografías, que ofrecieron diferentes miradas sobre personajes, paisajes, arquitectura y momentos de la historia dominicana.

A través de sus dibujos, Núñez presentó retratos de políticos y personajes urbanos realizados con técnicas mixtas, mientras que la colección fotográfica reunió imágenes captadas en República Dominicana y Estados Unidos.

Entre los escenarios representados figuraron la Bahía de Samaná, el río Manabao en Jarabacoa, Masipedro en Bonao, la Glorieta del Parque Central de Puerto Plata y el Túnel de Altamira, además de fotografías de importantes edificaciones y espacios urbanos de Santo Domingo.

La propuesta también tuvo un importante componente documental, con fotografías como la realizada en 1989 al doctor José Francisco Peña Gómez durante un mitin político, así como imágenes inéditas tomadas en 1987 tras bastidores del programa SabroShow, de Rahintel, donde aparecen figuras como Felipe Polanco «Boruga» y Roberto Salcedo.

El recorrido incluyó, además, fotografías de reconocidas figuras de las Grandes Ligas, entre ellas Alex Rodríguez, Derek Jeter, Robinson Canó y Bartolo Colón, así como una panorámica del antiguo Yankee Stadium captada en 2006.

Con esta iniciativa, Altamira sumó un espacio de encuentro entre la comunidad, el arte y la historia, acercando a más de 500 visitantes a una selección de obras que contribuyen a preservar y poner en valor distintas expresiones de la memoria dominicana.

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