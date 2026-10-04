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Leones reciben a Amed Rosario en canje con los Tigres

PRIMICIAS DIGITAL4 de octubre de 2026
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SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, adquirieron los servicios del utility de Grandes Ligas Amed Rosario, junto con un pick de quinta ronda del Draft 2027 de la LIDOM, a cambio del jardinero Elier Hernández.

«En Amed incorporamos a un jugador de experiencia, versátil y con un bate probado que nos brinda diferentes opciones en la construcción de nuestro roster. Además, sumamos una selección que representa otro activo importante para el futuro de la organización», explicó el gerente general Carlos Peña.

«Entendemos que este es un movimiento que nos fortalece tanto para competir hoy, como para seguir construyendo hacia delante», siguió diciendo.

Rosario, de 30 años, cuenta con 10 temporadas de experiencia en Las Mayores y en 87 encuentros este año con los Yankees de Nueva York pegó 10 jonrones, empujó 34, anotó 28 y tuvo promedio de .238.

De por vida en la máxima categoría, ha sido un bateador de .271 de promedio, con .706 de OPS, 79 vuelacercas, 174 dobles y 423 impulsadas, durante 1,091 partidos.

El nativo de Santo Domingo también se destaca por su capacidad de defender varias posiciones del cuadro interior, ya que puede jugar con eficiencia en el campocorto, en la antesala y en la intermedia.

A Hernández, quien disputó tres temporadas con los escarlatas, la gerencia de Operaciones de Béisbol del Escogido le deseó éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

«Elier es un jugador que valoramos mucho y agradecemos todo lo que ha aportado a nuestra organización», agregó el ejecutivo.

Tras descansar ayer, los 18 veces campeones nacionales Leones retomarán sus entrenamientos este lunes a las 9:00 de la mañana, en la academia de los Yankees de Nueva York en Boca Chica, con miras a la temporada 2026-27 que comenzará el 16 de octubre.

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