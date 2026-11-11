Ola de frío azotará NY y otros estados de la costa este USA; dominicanos serán afectados

NUEVA YORK.- Una tormenta traerá condiciones invernales a la costa este de Estados Unidos a finales de esta semana, con las temperaturas más bajas de los últimos seis meses.

El fenómeno afectará a más de 200 millones de habitantes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Entre los afectados figuran cientos de miles de dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Maryland, Massachusetts, Virginia y Rhode Island.

Según los pronósticos, el frente frío llegará a Nueva York y a estados vecinos a partir de este jueves, acompañado de lluvias y un descenso de las temperaturas. En la Gran Manzana se esperan principalmente lluvias, mientras que la nieve o una mezcla de lluvia y nieve serían más probables en las zonas elevadas del interior.

Aún existe incertidumbre sobre las posibles acumulaciones. También podrían registrarse inundaciones costeras menores durante las mareas altas en sectores vulnerables de Long Island y del suroeste de Connecticut.

Para el fin de semana se prevé el regreso del tiempo seco, aunque las temperaturas seguirán por debajo de lo habitual.

Visited 3 times, 3 visit(s) today