Banco ADOPEM y Hábitat para la Humanidad firman convenio para promover viviendas más seguras y sostenibles

Santo Domingo, República Dominicana. – Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM y Hábitat para la Humanidad República Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vivienda de familias dominicanas en situación de vulnerabilidad, mediante el acceso a soluciones financieras, asesoría técnica y el desarrollo de iniciativas conjuntas que favorezcan su calidad de vida.

La alianza, con una vigencia de cinco años, permitirá combinar la experiencia de Banco ADOPEM en inclusión financiera y microfinanzas con los conocimientos técnicos de Hábitat para la Humanidad en materia de vivienda, construcción sostenible y desarrollo comunitario.

Como parte de los compromisos establecidos, ambas instituciones trabajarán en el fortalecimiento del producto Eco Vivienda, con el propósito de ampliar el acceso a soluciones de mejoramiento habitacional que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias, especialmente en aspectos relacionados con el acceso a servicios básicos, agua, saneamiento y energía.

Asimismo, Banco ADOPEM, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, se integrará a la iniciativa regional “100 mil pisos para jugar”, impulsada por Hábitat para la Humanidad, que promueve la sustitución de pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto pulido, contribuyendo a crear espacios más seguros y saludables para las familias, especialmente aquellas con niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Otro de los componentes de la alianza contempla el desarrollo de acciones conjuntas en las provincias de Montecristi, Dajabón y Valverde, con énfasis en proyectos de mejoramiento progresivo de viviendas, acceso al agua, saneamiento e identificación de oportunidades de inclusión financiera para familias de escasos recursos.

La presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM, Mercedes Canalda de Beras Goico, destacó la importancia de establecer alianzas que permitan ampliar el alcance social de los servicios financieros y generar oportunidades para las poblaciones más vulnerables.

“En Banco ADOPEM creemos que la inclusión financiera debe traducirse en oportunidades reales para mejorar la vida de las personas. Esta alianza nos permitirá continuar acompañando a las familias dominicanas en la construcción de un futuro más seguro, facilitando soluciones que contribuyan a mejorar sus hogares y su bienestar”, expresó Canalda.

Por su parte, la directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, Cesarina Fabián, resaltó el valor de fortalecer las alianzas que permiten acercar soluciones habitacionales a las familias que enfrentan mayores dificultades para acceder a ellas.

“Una vivienda adecuada es fundamental para el bienestar, la salud y el desarrollo de las familias. Sin embargo, para muchas personas, la falta de acceso a financiamiento representa una barrera para mejorar las condiciones de sus hogares. Con este acuerdo fortalecemos nuestra colaboración con Banco ADOPEM y ampliamos las oportunidades de que más familias puedan acceder a soluciones habitacionales seguras, saludables y sostenibles, mediante mecanismos financieros adaptados a sus realidades y el acompañamiento técnico necesario”, expresó Fabián.

Esta colaboración da continuidad a una relación institucional que ha permitido desarrollar iniciativas conjuntas, entre ellas estudios relacionados con soluciones de vivienda rural sostenible y proyectos orientados al acceso a servicios de saneamiento en comunidades vulnerables de Montecristi.

Con esta alianza, Banco ADOPEM reafirma su compromiso con las finanzas productivas responsables y el desarrollo económico y social de la República Dominicana, promoviendo oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias y a la construcción de comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles.

El convenio fue suscrito por Mercedes Canalda de Beras Goico, presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM, y Eva Carvajal de Toribio, vicepresidenta ejecutiva de Negocios de la entidad; mientras que, en representación de Hábitat para la Humanidad República Dominicana directora nacional, Cesarina Fabián.

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