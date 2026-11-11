- Publicidad -
Junta Central Electoral (JCE)

Isaías Ramos exige respetar fallo constitucional sobre candidaturas independientes

PERIODICO PRIMICIAS11 de noviembre de 2026
5 1 minuto de lectura

El Doctor  Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social, reclamó al Congreso, al Poder
Ejecutivo y a la Junta Central Electoral respetar el carácter vinculante de las decisiones
constitucionales, al cuestionar sus actuaciones frente a la sentencia TC/0788/24.
Con motivo del 182.º aniversario de la Constitución dominicana, sostuvo que el juramento de
cumplirla debe traducirse en decisiones verificables durante todo el mandato.
“Quien acude a la justicia para defender sus derechos necesita confiar en que una sentencia
tendrá consecuencias reales. Si la autoridad pudiera escoger qué decisión cumple, esa protección
quedaría sometida a su voluntad”, declaró.
Ramos explicó que el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos
impugnados para las candidaturas independientes, estableció una regulación sustitutiva y
reconoció al Congreso competencia para regularlas conforme a lo decidido.
“El Congreso aprobó la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. El
Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta fue eliminar la figura. Esa es la contradicción
constitucional que denunciamos”, afirmó.
Señaló que el artículo 184 reconoce el carácter definitivo, irrevocable y vinculante de las
decisiones del Tribunal Constitucional.
Informó que han presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunció
como la negativa de la JCE a cumplir el mandato de la sentencia. Precisó que cada procedimiento
requiere una decisión de la instancia competente y que impugnar la ley no la anula por sí solo.
“Los límites al poder protegen también a quien nunca aspirará a un cargo. Defenderlos significa
que cualquier ciudadano pueda exigir respeto a sus derechos frente a las autoridades”, expresó.
Ramos pidió respuestas documentadas sobre las actuaciones realizadas para cumplir el fallo y
sus fundamentos jurídicos. Exhortó a ejercer la fiscalización ciudadana prevista en la Constitución.
“Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir
responsabilidades como al ejercer autoridad. Toda autoridad debe responder por sus decisiones”,
manifestó.
Al recordar que en 2044 se cumplirán dos siglos de independencia y de la primera Constitución,
convocó a trabajar por instituciones que honren la confianza ciudadana.
“El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación. ¡El 2044
comienza hoy!”, concluyó.

Visited 7 times, 7 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS11 de noviembre de 2026
5 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Importante encuentro de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas (ADCP), abordan temas de impacto, juramentan nuevos miembros

3 de octubre de 2026

Periódico Primicias anuncia edicion impresa y digital 33 aniversario

1 de octubre de 2026

El voto exterior: un derecho que debemos proteger

26 de septiembre de 2026

Primicias, final septiembre 2026, Temas Económicos y Bancarios , MICM dispone alzas en precios de combustibles, gobierno justifica incrementos, sectores critican alzas , Trump: EEUU controla Estrecho de Ormuz, otros temas, dólar casi al 60 por uno

26 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!