Isaías Ramos exige respetar fallo constitucional sobre candidaturas independientes

El Doctor Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social, reclamó al Congreso, al Poder

Ejecutivo y a la Junta Central Electoral respetar el carácter vinculante de las decisiones

constitucionales, al cuestionar sus actuaciones frente a la sentencia TC/0788/24.

Con motivo del 182.º aniversario de la Constitución dominicana, sostuvo que el juramento de

cumplirla debe traducirse en decisiones verificables durante todo el mandato.

“Quien acude a la justicia para defender sus derechos necesita confiar en que una sentencia

tendrá consecuencias reales. Si la autoridad pudiera escoger qué decisión cumple, esa protección

quedaría sometida a su voluntad”, declaró.

Ramos explicó que el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos

impugnados para las candidaturas independientes, estableció una regulación sustitutiva y

reconoció al Congreso competencia para regularlas conforme a lo decidido.

“El Congreso aprobó la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. El

Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta fue eliminar la figura. Esa es la contradicción

constitucional que denunciamos”, afirmó.

Señaló que el artículo 184 reconoce el carácter definitivo, irrevocable y vinculante de las

decisiones del Tribunal Constitucional.

Informó que han presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunció

como la negativa de la JCE a cumplir el mandato de la sentencia. Precisó que cada procedimiento

requiere una decisión de la instancia competente y que impugnar la ley no la anula por sí solo.

“Los límites al poder protegen también a quien nunca aspirará a un cargo. Defenderlos significa

que cualquier ciudadano pueda exigir respeto a sus derechos frente a las autoridades”, expresó.

Ramos pidió respuestas documentadas sobre las actuaciones realizadas para cumplir el fallo y

sus fundamentos jurídicos. Exhortó a ejercer la fiscalización ciudadana prevista en la Constitución.

“Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir

responsabilidades como al ejercer autoridad. Toda autoridad debe responder por sus decisiones”,

manifestó.

Al recordar que en 2044 se cumplirán dos siglos de independencia y de la primera Constitución,

convocó a trabajar por instituciones que honren la confianza ciudadana.

“El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación. ¡El 2044

comienza hoy!”, concluyó.

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