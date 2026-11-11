Visa trae el Loco X Volver World Tour 2027 de Maluma a América Latina y el Caribe como patrocinador principal y Socio Oficial de Pagos

SANTO DOMINGO – Visa, líder mundial en pagos digitales, anunció que será el Patrocinador Principal y Socio Oficial de Pagos del Loco X Volver World Tour 2027 de Maluma en América Latina y el Caribe. Gracias a esta alianza, los tarjetahabientes Visa tendrán acceso exclusivo a las preventas, opciones flexibles de pago y experiencias de primer nivel en cada concierto. La gira arranca el 5 de febrero de 2027, y la preventa Visa inicia el 9 de noviembre de 2026 para los conciertos en Bogotá y el 12 de noviembre para Argentina.

“La música de Maluma traspasa fronteras y une a las personas, y eso es exactamente lo que hace Visa. Con esta gira, queremos que los aficionados de toda América Latina y el Caribe sientan que Visa los acercó más: desde el acceso prioritario a los boletos hasta experiencias únicas y momentos inolvidables. Son recuerdos que permanecerán mucho después de la última canción, y nos enorgullece hacerlos realidad”, dijo Miren Vicente, Líder de Marketing para Visa América Latina y el Caribe.

Esta alianza se enmarca en la plataforma musical de Visa, la cual conecta a artistas, aficionados y clientes a través de experiencias exclusivas, narrativas culturales y el comercio. La gira llega tras el lanzamiento de Loco X Volver, el séptimo álbum de estudio de Maluma, con el que regresa a sus raíces colombianas. La gira arrancará a nivel mundial en Colombia, con un evento global de apertura junto a Visa. En las próximas semanas se anunciarán ciudades adicionales en las que se presentará Maluma en Sudamérica, Centroamérica y México.

“Estamos muy entusiasmados con el regreso de Maluma a los escenarios con su nueva gira mundial Loco X Volver. Esta gira nace de las ganas del artista de reencontrarse con su público en distintos territorios, algunos de los cuales no visita desde hace muchos años, y de generar una verdadera fiesta en cada concierto. Desde Fénix estamos muy orgullosos de apostar globalmente por esta gira y de acompañar al artista en este nuevo capítulo de su carrera. Confiamos plenamente en que, junto a Visa, podremos brindarles a los fans en cada destino experiencias únicas e inolvidables, haciendo de cada concierto una celebración especial y de cada encuentro un recuerdo para toda la vida”, expresó Marcelo Figoli, CEO y propietario de Fenix Entertainment.

Los primeros en la fila: lo que esta alianza significa para los aficionados

Preventa exclusiva: Visa se está asociando con instituciones financieras líderes en cada mercado como patrocinador bancario de la gira, ampliando los beneficios de esta alianza a sus tarjetahabientes Visa, y con acceso exclusivo a los boletos antes de la venta general en cada mercado de la gira.

Paga a tu manera: Los aficionados podrán comprar sus boletos en cuotas con sus tarjetas Visa*

Beneficios Visa Infinite: Los tarjetahabientes Visa Infinite disfrutarán de beneficios especiales, como asientos VIP y acceso rápido*.

Método de pago preferido: Visa será el método de pago preferido en la plataforma oficial de venta de boletos de la gira.

Experiencias en cada concierto: Visa ofrecerá experiencias exclusivas para los aficionados dentro de los recintos durante los días de concierto*.

* sujeto a los términos del emisor y a disponibilidad de este beneficio en cada mercado.

Los fans pueden consultar fechas de la gira, detalles de preventa y términos y condiciones en www.maluma.online

Visa crea experiencias que los aficionados no pueden encontrar en ningún otro lugar: íntimas, inesperadas e inolvidables. En América Latina y el Caribe, donde la música es una forma de unir a las personas, el impacto va mucho más allá del escenario. Los conciertos impulsan a restaurantes locales, hoteles y pequeños negocios en cada ciudad. A medida que la gira de Maluma recorra la región, Visa buscará transformar la pasión de los fans en un apoyo concreto para las economías locales, ayudando a las personas, negocios y comunidades a prosperar.

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Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, vendedores, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

Acerca de Maluma

Maluma, la estrella global de la música latina, nació en Medellín como Juan Luis Londoño Arias y hoy es una de las voces más influyentes de la música latina en el mundo. Suma 32 números uno en Billboard y, con «Hawái», logró el primer número uno de la historia del Billboard Global Excl. U.S. Ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy por Don Juan, Maluma ha colaborado con Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer López, Ricky Martin y Beyoncé.

Su Maluma World Tour superó el millón de boletos vendidos en 105 conciertos en 2017, una cifra que lo ubicó como el artista latino con mayor venta de entradas en el mundo ese año. Además, ha agotado el Madison Square Garden de Nueva York, el American Airlines Arena de Miami y The Forum de Los Ángeles, y ha hecho llenos totales en los estadios Atanasio Girardot de Medellín y El Campín de Bogotá. También, reunió a más de 60.000 personas en el Parque Yarkon de Tel Aviv y a cerca de 200.000 en el Festival Mawazine de Rabat, récord histórico de asistencia del evento.

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