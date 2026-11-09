Marte jonronea y Gigantes blanquean 3-0 a las Águilas en partido recortado por la lluvia

Santo Domingo. Noelvi Marte disparó un cuadrangular de tres carreras y los Gigantes del Cibao derrotaron 3-0 a las Águilas Cibaeñas en un encuentro celebrado en el estadio Julián Javier, que terminó anticipadamente debido a la lluvia cuando se disputaba la sexta entrada.

Tras su actuación, Marte se encuentra con .362 en bateo, tercero en la liga y líder de empujuadas con 14 empatado con Raimel Tapia (Estrellas) y además es líder de hits con 50.

Los Gigantes colocaron su récord en .500, con nueve victorias y nueve derrotas, mientras que las Águilas, que habían ganado sus dos compromisos anteriores, descendieron a 6-11, luego de un partido en el que solo conectaron un indiscubile.

Wily Peralta lanzó tres entradas completas en blanco y Cristopher Molina (2-0) continuó con dos y un tercio para apuntarse la victoria.

Linescore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Águilas 0 0 0 0 0 – – – – 0 1 0 Gigantes 0 0 2 1 – – – – 3 4 1

¡OTRA BOMBA DE MARTE! 🚀 Noelvi suma su tercer cuadrangular de la temporada ⚾️ #LIDOM #CopaBanreservas https://t.co/EhNrrcIrGy — LIDOM (@LIDOMRD) November 8, 2026

Las tres anotaciones del encuentro se produjeron en el cierre del tercer episodio frente al abridor Jorge Tavárez (0-3).

Después de un ponche a Kelvin Gutiérrez, Pascanel Ferreras y Roldy Brito conectaron sencillos consecutivos que prepararon el escenario para Marte, quien disparó su tercer cuadrangular de la temporada por el jardín central.

A partir de ese momento, Tavárez recuperó el dominio y retiró a los siguientes ocho bateadores que enfrentó, pero la ofensiva aguilucha tampoco consiguió descifrar el pitcheo de los nordestanos.

BOXSCORE

Wily Peralta abrió por los Gigantes con tres entradas sin permitir imparables ni carreras, concedió dos boletos y ponchó a tres bateadores.

Molina solo dio un boleto y propinó dos ponches y Tavárez toleró cuatro imparables y tres carreras en cinco episodios, sin conceder boletos y con cinco ponches.

Las Águilas tuvieron su mejor oportunidad en el sexto, cuando Dayan Frías llegó a segunda por un error del jardinero izquierdo Carlos Peguero y Steward Berroa conectó un doble frente a Tyler Thomas que colocó corredores en tercera y segunda con un out.

Sin embargo, un fuerte aguacero obligó a detener las acciones cuando Jasson Domínguez estaba al bate con conteo de dos bolas y un strike. El partido fue declarado terminado después de cinco entradas y un tercio.

Marte encabezó la ofensiva de los Gigantes al batear de 2-1, con cuadrangular, una anotada y tres remolcadas; Ferreras, de 2-1, con una anotada; Brito, de 3-1, con una anotada, y Nomar Mazara, de 1-1, con doble.

Por las Águilas, Berroa conectó el único imparable del equipo, un doble en tres turnos.

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