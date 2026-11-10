Unapec premia el talento culinario universitario en su XXV Festival Gastronómico, dedicado a Estados Unidos

Santo Domingo, 2026.- En un ambiente de celebración, entusiasmo e intercambio académico, la Universidad APEC (Unapec), a través de las carreras de Turismo y Hotelería, Gastronomía y Arte Culinario, en coordinación con el Departamento de Relaciones Internacionales, celebró el acto de clausura de la vigésima quinta edición de las Jornadas Turísticas Profesionales y la premiación del XXV Festival Gastronómico Interuniversitario, que tuvo a Estados Unidos como país invitado.

La actividad contó con la participación del rector de UNAPEC, magíster Erik Pérez Vega; Elsa Moquete, vicerrectora de la universidad; la señora Chelsia Hetrick, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos de América; el doctor José Omar Tamárez Pérez, decano de la Facultad de Negocios; la licenciada Fior D’Aliza Bencosme, encargada de Relaciones Internacionales, y la licenciada Karina Kasse, coordinadora académica de la carrera de Gastronomía.

Durante su intervención, el rector de Unapec, magíster Erik Pérez Vega, reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados por los estudiantes durante el desarrollo del festival, destacando el valor de estas experiencias para su preparación profesional.

“Detrás de cada preparación hay horas de práctica y decisiones tomadas en equipo. Presentar su trabajo ante un jurado requiere disciplina y disposición para recibir observaciones. Esa experiencia forma parte de su preparación para las exigencias del ejercicio profesional”, expresó.

Asimismo, felicitó a los equipos distinguidos en esta edición y manifestó su reconocimiento a todos los participantes, a quienes exhortó a aprovechar las recomendaciones del jurado para continuar perfeccionando su trabajo y compartir con sus compañeros los aprendizajes adquiridos durante el festival.

De su lado la consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos, Chelsia Hetrick, destacó la oportunidad de compartir la cultura estadounidense a través de una competencia gastronómica inspirada en Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias.

“Ver los platos preparados por ustedes, apreciar sus aromas y descubrir cómo interpretaron esta tradición me hizo sentir, por momentos, como en casa. Ha sido un verdadero regalo compartir algo tan especial de nuestra cultura con ustedes”, expresó Hetrick.

Asimismo, resaltó la gratitud, la libertad y la amistad entre ambos países como elementos centrales de la celebración. “La gratitud nos reúne alrededor de la mesa, la libertad nos permite soñar y la amistad entre los Estados Unidos y la República Dominicana siempre nos invita a compartir un lugar en ella”, afirmó.

Como parte de la jornada de clausura, se realizó la entrega de reconocimientos y galardones a los estudiantes y equipos ganadores de las distintas categorías del Festival Gastronómico Interuniversitario y del Concurso Baldón, cuyas competencias se desarrollaron durante tres días.

En esta edición participaron estudiantes de las carreras de Gastronomía, Turismo y Hotelería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Instituto Superior Mariano Moreno (ISMM), CAFAM y UNAPEC, quienes demostraron sus habilidades, creatividad y conocimientos culinarios en diversas categorías: aves, pescados y mariscos, postres, sopas y cremas, comida de feria y cena de Acción de Gracias.

El festival contó con el respaldo de importantes marcas del sector gastronómico, entre ellas Baldón, Nescafé Mixes, Del Cerro y Café Santo Domingo.

Con esta vigésima quinta edición, UNAPEC reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo espacios que vinculan los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias prácticas, la creatividad, la innovación y el intercambio cultural, al tiempo que fortalecen las competencias profesionales de los futuros talentos de los sectores turístico, hotelero y gastronómico.

Ganadores del XXV Festival Gastronómico Interuniversitario

*Categoría: Sopas y cremas*

Primer lugar: Génesis Mary Sosa (Mariano Moreno).

Segundo lugar: Cristi Franchesca Medina (UNPHU).

Tercer lugar: Arlyn Monción Rodríguez (CAFAM).

Mejor presentación: Génesis Mary Sosa (Mariano Moreno).

*Categoría: Pescados y mariscos*

Primer lugar: Luis Alfredo del Rosario (Mariano Moreno).

Segundo lugar: Diana Hidane Castillo (UNAPEC).

Tercer lugar: Bruce Mateo Soria (CAFAM).

Mejor presentación: Luis Alfredo del Rosario (Mariano Moreno).

*Categoría: Comida de feria*

Primer lugar: Arianny Castillo (PUCMM).

Segundo lugar: Vielka Medina Balbi (UNPHU).

Tercer lugar: Edison José Santos (UNAPEC).

Mejor presentación: Edison José Santos (UNAPEC).

*Categoría: Postres*

Primer lugar: Diosiris Bonilla Rosario (UNAPEC).

Segundo lugar: Angélica Segura Rosario (PUCMM).

Tercer lugar: Natividad Ogando (Mariano Moreno).

Mejor presentación: Nidia Fernández Buque (CAFAM).

*Categoría: Cena de Acción de Gracias*

Primer lugar: Lewis Genao (UNAPEC).

Segundo lugar: Ángel Arismendy Zorrilla (UNAPEC).

Tercer lugar: No hubo ganador.

Mejor presentación: Ángel Arismendy Zorrilla (UNAPEC).

*Ganadores del Concurso Especial Baldón*

Categoría: Aves

Primer lugar: Stephany Céspedes (UNAPEC).

Segundo lugar: Freddy William de los Santos (PUCMM).

Tercer lugar: Rodi Segura (TEP-PUCMM).

Mejor presentación: Rodi Segura (TEP-PUCMM).

*Categoría: Pescados y mariscos*

Primer lugar: Rosse Pascual (PUCMM).

Segundo lugar: Alisson Paulino Olivero (CAFAM).

Tercer lugar: Carla Amézquita (UNPHU).

Mejor presentación: Rosse Pascual (PUCMM).

*Categoría: Postres*

Primer lugar: Alanis Mancebo (PUCMM).

Segundo lugar: Hilary Rosario Novas (UNAPEC).

Tercer lugar: Adlin Isabella Toribio Melgen (UNAPEC).

Mejor presentación: Adlin Isabella Toribio Melgen (UNAPEC).

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