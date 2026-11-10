Cancino Adentro, entre la arrabalización y el abandono: una comunidad que reclama respuestas

Calles deterioradas, inundaciones, un acueducto inconcluso, un puente improvisado y la ausencia de espacios deportivos y centros de formación técnico-profesional retratan el rezago de un sector que denuncia años de promesas incumplidas.

Santo Domingo Este. – Entre calles convertidas en ríos cuando llueve, viviendas amenazadas por las inundaciones, servicios básicos deficientes y obras que nunca terminan de materializarse, transcurre la cotidianidad de miles de familias de Cancino Adentro, una comunidad que parece condenada a esperar las respuestas de unas autoridades que, según denuncian sus residentes, no han atendido sus principales necesidades.

El deterioro de las vías, la falta de aceras y contenes, las filtraciones del sistema de agua potable y la prolongada construcción de un acueducto que lleva cerca de seis años sin concluir, constituyen parte de una realidad que mantiene a los comunitarios entre la impotencia y la desesperanza.

Pese a los reiterados reclamos dirigidos al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, al Ministerio de Obras Públicas y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los residentes aseguran que las soluciones definitivas continúan ausentes.

Benjamín Caraballo, residente en la calle Respaldo Quinta, describe el drama de las familias que durante las lluvias deben buscar refugio en otras viviendas debido a las inundaciones que penetran en sus hogares. Afirma que el abandono ha llevado incluso a algunos propietarios a vender sus casas a precios reducidos, provocando la desvalorización de los inmuebles y profundizando la arrabalización del sector.

Pero las precariedades no se limitan a las infraestructuras. Cancino Adentro tampoco dispone de suficientes instalaciones deportivas ni centros de capacitación técnico-profesional que permitan a sus jóvenes adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y acceder a mejores oportunidades laborales.

Esta ausencia de espacios de formación y recreación representa una deuda social que compromete el futuro de nuevas generaciones, mientras las autoridades continúan sin ofrecer alternativas concretas para el desarrollo integral de la comunidad.

De su lado, Nurys Romano Beato, presidenta de la Junta de Vecinos Adelaida Primero, ha reclamado el asfaltado urgente de las calles deterioradas, particularmente la Antonio Guzmán, cuyo estado dificulta la movilidad de peatones y conductores, especialmente durante los períodos de lluvia.

La dirigente también cuestionó que la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, inaugurada hace unos meses, todavía no haya iniciado la docencia, sin que el Ministerio de Educación haya ofrecido explicaciones satisfactorias a la comunidad.

Un puente entre promesas e improvisación

Otra de las principales demandas es la construcción de un puente que comunique Cancino Adentro con El Tamarindo, una obra iniciada durante la gestión del extinto alcalde Juan de los Santos y posteriormente prometida por el actual ejecutivo municipal, Dio Astacio.

Sin embargo, los comunitarios denuncian que el compromiso no se ha materializado y que estudiantes, trabajadores y envejecientes continúan exponiéndose a peligros al utilizar un paso improvisado para cruzar el río.

La situación evidencia las consecuencias de un crecimiento urbano que no ha estado acompañado de las inversiones públicas necesarias. La acumulación de basura, la maleza, la contaminación sónica y la inseguridad agravan el panorama de una comunidad habitada por familias trabajadoras que aspiran a vivir en condiciones dignas.

Cancino Adentro no reclama privilegios, sino derechos fundamentales. Sus residentes esperan que el Ayuntamiento, Obras Públicas, la CAASD y las demás instituciones competentes abandonen las promesas y presenten un programa de intervención con plazos y compromisos verificables.

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