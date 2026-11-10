La empresaria dominicana, Irene Morillo, presentará su libro «Conviértete en Referente Estrella» en Nueva York

New York, E.E.U.U.- Tras un exitoso recorrido internacional, la destacada mentora de negocios y conferencista dominicana, Irene Morillo, anuncia la presentación de su libro Conviértete en Referente Estrella en la ciudad de Nueva York.

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. en las instalaciones de Naturkish, ubicado en el 96 Nagle Ave, Manhattan.

Los asistentes disfrutarán de un espacio diseñado para el crecimiento estratégico, que incluye la entrega del libro físico, el acceso a un entrenamiento grabado y un brindis para propiciar el intercambio de ideas.

La obra es el resultado de la trayectoria de Morillo, quien cuenta con más de quince años de experiencia liderando su propia empresa, Stimulos Group, y asesorando a cientos de clientes.

A través de sus páginas, la autora condensa una metodología probada que enseña a profesionales y dueños de negocio a identificar su zona de genialidad, estructurar ofertas de alto valor y consolidarse como figuras de autoridad indiscutible en su sector.

Es una guía concebida para que el talento deje de pasar desapercibido y se transforme en un modelo rentable y con propósito.

La llegada de este evento a la Gran Manzana representa un hito fundamental en la expansión de su mensaje.

Originalmente lanzado en su natal República Dominicana, el libro rápidamente traspasó fronteras, llevando a la autora a agotar una intensa gira por España, Italia y Alemania.

Luego de presentar su visión de liderazgo empresarial en México durante este mismo año, Nueva York se convierte en la plataforma ideal para seguir fortaleciendo su impacto en el mercado hispano.

Con esta presentación, Irene Morillo continúa firme en su propósito de demostrar que no es necesario perseguir oportunidades cuando se cuenta con la estrategia correcta para atraerlas, ofreciendo a la diáspora y al liderazgo local las herramientas clave para destacar de forma auténtica en un mercado cada vez más competitivo.

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