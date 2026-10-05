Lake, Cordero, Guzmán y Rodríguez se reportaron al Escogido

BOCA CHICA.- Los jardineros Junior Lake y Franchy Cordero, el infielder Jonathan Guzmán y el cotizado prospecto de la receptoría Rainiel Rodríguez, se presentaron este lunes a la preparación de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, en la academia de los Yankees de Nueva York.

Lake, Cordero y Guzmán, además de ser claves en los últimos dos campeonatos del Escogido, vienen de conquistar la corona con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol.

Rodríguez, el prospecto número uno de los St. Louis Cardinals y el décimo de todas las Grandes Ligas, colocó en el verano su mejor temporada al batear para .324, con 27 jonrones, 87 remolcadas, 97 anotadas, 30 dobles y .987 de OPS, en 115 partidos entre Clase A Avanzada y AA.

Más adelante el equipo de los Cardinals revelará su plan de trabajo para el receso de temporada de las Ligas Mayores.

Más integraciones

Iván Armstrong y Jordarlin Mendoza fueron los lanzadores que se unieron al equipo rojo este lunes. Armstrong tuvo 2.01 de efectividad con 43 ponches en 44.2 entradas con los Acereros del Norte en México, mientras que Mendoza pertenece a los New York Yankees y fue seleccionado por los Leones en la octava ronda del Draft 2026 de la LIDOM.

Entre los jugadores de posición también se presentó Stiven Martínez, un patrullero de 19 años que estuvo en la Clase A de los Baltimore Orioles, con average de .242, 14 vuelacercas, 14 robos, 58 impulsadas y .720 de OPS, durante 102 juegos.

Durante el fin de semana, los melenudos también recibieron a los pitchers Robinson Martínez, Alex Martínez y el refuerzo Reid VanScoter. Antes se había unido el importado Kelly Austin.

Los Leones reanudarán sus prácticas este martes a las 9:00 de la mañana en el complejo de los Yankees, pero también disputarán un partido de pretemporada frente a las Estrellas Orientales a las 11:00 de la mañana, en el estadio Tetelo Vargas.

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