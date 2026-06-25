La Orden de Malta Conmemora en República Dominicana la festividad de San Juan Bautista, su Patrono

Santo Domingo, República Dominicana, 24 de junio de 2026. La Embajada de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta ante la República Dominicana conmemoró la festividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden, mediante una solemne Eucaristía celebrada en la Capilla Conventual Regina Angelorum de la Ciudad Colonial, y una recepción ofrecida posteriormente en el claustro del Museo de la Catedral de Santo Domingo.

La celebración litúrgica fue presidida por Su Excelencia Reverendísima Mons. Piergiorgio Bertoldi, Nuncio Apostólico de Su Santidad en la República Dominicana, acompañado por sacerdotes vinculados a la labor pastoral de la Orden de Malta.

Durante el acto protocolar celebrado en el Museo de la Catedral, el Embajador de la Soberana Orden de Malta en la República Dominicana, Su Excelencia Enrique Antonio Valdez Aguiar, destacó el legado histórico y humanitario de una institución fundada hace casi mil años en Jerusalén y que continúa desarrollando programas de asistencia médica, social y humanitaria en más de 130 países.

En sus palabras, el Embajador recordó que la Orden nació alrededor del Hospital de San Juan de Jerusalén y que, desde entonces, ha mantenido inalterable su misión de “defender la fe y servir a los pobres y a los enfermos”, lema que continúa guiando su labor alrededor del mundo.

Asimismo, resaltó el carácter singular de la Orden como sujeto soberano de derecho internacional, su presencia diplomática en más de un centenar de Estados y su condición de observador permanente ante las Naciones Unidas, atributos que le permiten desarrollar una acción humanitaria independiente, neutral e imparcial.

Al referirse a la República Dominicana, el Embajador destacó los programas que la Orden desarrolla a través de sus centros de atención primaria, iniciativas de salud comunitaria, asistencia social y apoyo a poblaciones vulnerables, reafirmando el compromiso de continuar ampliando su labor en beneficio de quienes más lo necesitan.

La actividad contó con la presencia de representantes del Gobierno dominicano, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, autoridades eclesiásticas, representantes de organismos internacionales, miembros y voluntarios de la Orden de Malta, así como invitados especiales de diversos sectores de la sociedad dominicana.

La festividad de San Juan Bautista constituye una de las principales celebraciones institucionales de la Orden de Malta y una ocasión propicia para renovar su compromiso histórico con la defensa de la dignidad humana, el servicio a los enfermos y la asistencia a los más vulnerables.

La Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en Jerusalén alrededor del año 1048, es un sujeto primario del derecho internacional y una orden católica, religiosa y laica. La misión de la Orden se resume en su lema Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum: testimoniar la fe y brindar asistencia a los pobres y a los enfermos. Hoy en día, la Orden de Malta se dedica principalmente a la atención sanitaria y social, así como a la ayuda humanitaria, operando en 120 países. Sus 13,500 miembros cuentan con el apoyo de 100,000 voluntarios y otros 52,000 médicos, enfermeras y paramédicos. La Orden administra hospitales, centros de salud, unidades ambulatorias, institutos para personas mayores y con discapacidad, centros de cuidados paliativos y terminales, y cuerpos de voluntariado. Malteser International, la agencia especial de socorro de la Orden de Malta, se encuentra en primera línea ante desastres naturales y en la mitigación de las consecuencias de los conflictos armados. La Orden trabaja actualmente en Ucrania, en más de 70 localidades del país y en los países vecinos. En Oriente Medio atiende a las poblaciones víctimas de conflictos en Siria e Irak, y gestiona el único hospital con servicio de neonatología intensiva en Belén. El cuerpo de ayuda Italiano de la Orden de Malta participa en las operaciones de primeros auxilios en ayuda a los inmigrantes en el Mar Mediterráneo. La Orden de Malta es neutral, imparcial y apolítica. Mantiene relaciones diplomáticas con 114 Estados, relaciones oficiales con otros 6 Estados y relaciones a nivel de embajador con la Unión Europea. Es Observador Permanente ante las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y cuenta con representantes ante las principales organizaciones internacionales. Desde 1834, la sede del gobierno de la Orden de Malta se encuentra en Roma, donde goza de derechos extraterritoriales. El 81º Gran Maestre es Frà John Dunlap.

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