FERQUIDO resalta el impacto del cambio climático en los cultivos y llama a la acción por la agricultura

Unos 160 lideres agropecuarios y las principales autoridades del sector pasaron balance este jueves al impacto del cambio climático en los cultivos agrícolas.

El evento, auspiciado por Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO), contó con presentaciones de cinco investigaciones de especialistas nacionales e internacionales quienes coincidieron en que las evidencias científicas demuestran que las principales consecuencias del cambio en el clima abarcan el aumento de la temperatura, la escasez de agua, las sequías frecuentes e intensas y los eventos extremos.

Los referidos factores propician la expansión de plagas, inducen a un bajo rendimiento de los cultivos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria.

En el discurso inaugural del simposio, Marcial Najri, vicepresidente de FERQUIDO, aseguró que ha sido en los últimos cinco años cuando se siente con más fuerza el impacto del cambio climático en los cultivos agrícolas. Enfatizó en la importancia de identificar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para mitigar la situación.

”El motivo de esta actividad es compartir conocimientos y experiencias sobre cómo el cambio climático está afectando la agricultura y las posibles variables disponibles para la mitigación de sus efectos en los cultivos, mediante prácticas de nutrición y control en las diversas etapas de crecimiento y desarrollo”, explicó el líder de FERQUIDO, empresa que celebra sus 70 años de existencia impulsando el desarrollo y la modernización del agro.

Dijo que en agricultura difícilmente hay una sola solución para una situación; más bien el correctivo está en buscar soluciones integrales que en conjunto puedan mitigar sus efectos.

“Desde hace ya varios años hemos introducido enmiendas y productos de innovación para tratar de contrarrestar el impacto que tienen en los cultivos factores como la temperatura, las lluvias y demás efectos naturales”

Estos nuevos materiales no suplantan los nutrientes tradicionales; son complementos para que las plantas asimilen mejor los nutrientes, se fortalezcan más y puedan resistir mejor la adversidad climática.

Otros expositores fueron el ingeniero Saddan Font Frías, quien hizo un recuento del impacto del cambio climático en la Republica Dominicana durante los últimos 30 años; la doctora Carolina Salazar, chilena, habló de los efectos en la fisiología de los cultivos, y el especialista en agricultura orgánica Gustavo Gandini, quien presentó un estudio del impacto climático en el cultivo de banano.

También expuso en el simposio la especialista Loreta Acosta, chilena. Disertó sobre la mejor manera de mitigación sobre el fenómeno del clima. Cinco productores dominicanos relataron sus experiencias de efectos del cambio climático en los cultivos de arroz, mango, vegetales, banano y caña.

Al acto inaugural del simposio asistieron, entre otras personalidades, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillad, el viceministro de Recursos Forestales del ministerio de Medio Ambiente, , la representante en el país del Instituto Interamericano de Cooperación Agricola, Gabriela Quiroga; Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Glora Ceballos, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Meteorología.

El simposio buscaba identificar y compartir conocimientos tecnológicos de vanguardia que incidan en mejorar la productividad y la calidad de los cultivos, siempre en beneficio del agricultor y del consumidor, según expresó Marcial Najri. “De esta manera iniciamos la conmemoración de 7 décadas de existencia de FERQUIDO”, cuya trayectoria registra aportes significativo al crecimiento de la producción y la productividad de la agricultura.