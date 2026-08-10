Bellón culmina con éxito la promoción «Móntate con Dyllu» con la entrega de un camión Dayun

Santo Domingo, República Dominicana. 10 de Agosto 2026. Bellón realizó la entrega oficial del camión Dayun al señor Juan Ramírez, ganador de la promoción «Móntate con Dyllu», una iniciativa desarrollada para premiar la fidelidad de sus clientes y agradecer la confianza depositada en la marca durante el período promocional.

La entrega se llevó a cabo en un acto que reunió a representantes de Dyllu, Bellón y Ozama Trucks, quienes acompañaron al ganador en este importante momento y celebraron el cierre exitoso de una campaña que despertó gran entusiasmo entre clientes de todo el país.

La promoción ofreció a los participantes la oportunidad de ganar un camión Dayun al adquirir productos de la marca, reafirmando el compromiso de la misma de brindar beneficios que van más allá de la calidad de sus productos y que fortalecen la relación con sus clientes.

Durante la actividad, representantes de la marca destacaron que iniciativas de la promoción que » reflejan la visión de la empresa de crear experiencias de valor para sus consumidores, al tiempo que impulsan el crecimiento de quienes confían en sus soluciones para el sector construcción.

La marca agradeció el respaldo recibido durante la promoción y reconoció el valioso apoyo de sus aliados estratégicos, Bellón y Ozama Trucks, cuya colaboración fue fundamental para hacer posible esta iniciativa.

Con acciones como esta, la marca en cuestión reafirma su compromiso de continuar desarrollando campañas que premien la preferencia de sus clientes, fortalezcan la relación con sus aliados comerciales y contribuyan al crecimiento de los profesionales y empresas que impulsan el desarrollo del país.

Sobre Bellón

Bellón S.A.S. fue fundada el 1 de octubre de 1949, en el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Hoy con 76 años en el mercado, cuenta con 10 sucursales en todo el territorio nacional; más de 1,200 colaboradores.

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