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Marcell SIlverio, Irene Morillo y Miriam Batista
Sociales

Asociación Atrévete Mujer desarrolla proyecto internacional para impulsar el emprendimiento de mujeres

La iniciativa beneficiará a mujeres de Capotillo con formación y acompañamiento para crear negocios sostenibles.

PRIMICIAS DIGITAL10 de agosto de 2026
2 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N.- La Asociación Atrévete Mujer puso en marcha el proyecto internacional Raíces Dominicanas Sin Fronteras, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades emprendedoras de mujeres en situación de vulnerabilidad mediante un programa de formación, acompañamiento técnico y acceso a herramientas para el desarrollo de negocios sostenibles.

El proyecto, financiado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Italia, beneficiará a mujeres residentes en el sector Capotillo y forma parte de una estrategia que busca ampliar sus oportunidades de autonomía económica, tanto en República Dominicana como entre dominicanas residentes en ese país europeo.

En un evento realizado en la Biblioteca Abigail Mejía, como parte del inicio de la iniciativa, la Asociación Atrévete Mujer recibió la colaboración del Ministerio de la Mujer, institución que apoyará el desarrollo del programa de capacitación y acompañamiento dirigido a las beneficiarias. 

Irene Morillo, Juan Carlos Hernández,Miriam Batista, Marcell Silverioy Mariel Vargas
Parte de los asistentes al evento
La viceministra de Coordinación Intersectorial del Ministerio de la Mujer, Miriam Batista mientras se dirigía al público
Irene Morillo mientras se dirigía a la audiencia
Juan Carlos Hernández mientras se dirigía al público

Durante el acto, Marcell Silverio Terrero afirmó que el propósito del proyecto es ofrecer a las participantes herramientas para desarrollar emprendimientos sostenibles que fortalezcan su independencia económica y les permitan mejorar sus condiciones de vida. Señaló que la autonomía económica constituye una vía para prevenir la violencia de género y otras formas de vulnerabilidad que afectan a muchas mujeres.

La jornada incluyó una conferencia de la estratega de negocios Irene Morillo, reconocida por Forbes entre las 50 mujeres más poderosas, quien compartió metodologías para el diseño, la planificación y la consolidación de modelos de negocio con potencial de crecimiento.

La implementación del programa en Capotillo ha sido coordinada por la gerente del proyecto, Mariel Vargas, junto con el pastor Juan Carlos Hernández, de la Iglesia Templo Bíblico Capotillo, quienes encabezaron el proceso de identificación y selección de las participantes.

Fundada en Italia en 2023, la Asociación Atrévete Mujer desarrolla programas de liderazgo, formación y emprendimiento dirigidos a mujeres dominicanas tanto en el país como en la diáspora. Con Raíces Dominicanas Sin Fronteras, la organización procura fortalecer la autonomía económica femenina mediante la capacitación y la inserción productiva, conectando iniciativas entre República Dominicana e Italia para generar oportunidades de desarrollo sostenible.

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