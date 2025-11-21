La noticia en televisión

Maguá Moquete Paredes

De mi libro; Comunicación efectiva: La televisión.

La televisión es un sistema para la transmisión, recepción de imágenes y sonidos

a distancia que proyecta elementos de difusión. La emisión puede ser efectuada por

medio de ondas de radio, redes de televisión por cable, televisión satelital o IPTV

(Internet Protocol Television, Televisión por Protocolo de Internet). Por ende, la

televisión coadyuva luces, movimientos, sonidos y efectos especiales, que son las que

existen en modalidades de señal abierta y por suscripción. El receptor de las señales es,

por obviedad, el televisor.

El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta Galileo

Galilei, quien fue un astrónomo, ingeniero, ​​matemático​ y físico italiano, relacionado

estrechamente con la revolución científica. Sin embargo, no es hasta 1884, con la

invención del Disco de Nipkow de Paul Julius Gottlieb Nipkow, ingeniero e inventor

alemán, considerado uno de los pioneros de la televisión, constituye un avance relevante

para crear un medio.

El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos, la invención

del iconoscopio de Vladímir Kozmich Zvorikin, ingeniero ruso nacionalizado

estadounidense, que inventó un tubo de rayos catódicos, en 1929, usado en los

cinescopios y Philo Taylor Farnsworth, inventor estadounidense conocido por crear la

primera televisión totalmente electrónica, que disponía de una mayor definición de

imagen y de iluminación propia.

El ritmo y la dinámica son exigencias de la televisión en todos sus géneros y

manifestaciones, pero en el noticiero, el dinamismo su propia razón de ser, por cuanto

satisface una necesidad noticiosa de la población. A más dinámica y a más cantidad de

contenido en menos tiempo.

Al resumir, a que una noticia en poco tiempo es preciso hacer un derroche de

virtuosismo para poder emplear a plena capacidad la síntesis de las ideas. Una

información que dispone de treinta segundos, es mucho más compleja y difícil de hacer

que una de dos minutos y medio, entre otras muchas cosas, porque la aptitud de resumir

no la tiene todo el mundo, igualmente, desarrollada. Para algunos, se trata de llenar esos

segundos hasta donde alcance la noticia, su clímax, pero eso sería fraccionar la

información. El compendio estriba en resumir en esos segundos todo lo que necesita el

espectador para asimilar la información que se transmite: relación de causa-efecto,

consecuencias que tiene para la sociedad o para la persona, trascendencia de la noticia y

otros postulados.

En el periodismo televisivo no se cumple con igual eficacia la conocida fórmula

del periodismo escrito de narrar en forma de pirámide invertida. Este recurso que tanto

facilita enmarcar en el espacio de la plana cualquier hecho que no se emplea en la

televisión, porque el tratamiento del mensaje visual y sonoro no puede ser igual que el

impreso.

Cualquier noticia y en cualquier unidad de tiempo que se trasmite, tiene que

tener una unidad en sí misma, un ritmo propio, un balance emocional y dramatúrgico,

aunque solamente tenga cuarenta segundos de duración. El impacto visual de las

imágenes en el teleauditorium y el efecto emotivo que puede aportar la música son muy

superiores al efecto que desempeña la narración del presentador y/o anchor de noticias.

Y esas imágenes tienen que poseer una unidad y coherencia y tienen que terminar de

modo perfectamente coherente. De manera que, en televisión, al concebir la noticia, ya

se sabe exactamente cuánto tiempo debe ocupar en el total de la emisión, pero no es

fácil recortarla una vez que está procesada.

En el montaje del cine existe un principio que se conoce con el nombre de

Efecto Kulechov que también se estudia en psicología y, expresa que la simple sucesión

de una imagen tras otra desencadena una serie de significaciones y de interpretaciones

en el sujeto, aun cuando no exista una banda sonora explicativa o una acción dramática

que lo justifique. En los noticieros suele desconocerse esta elemental regla de la

realización.

En este sentido, la forma no puede predominar sobre el contenido en un

noticiero, a menos que se haga caso omiso de la esencia misma de un noticiero. Si se

suma el tiempo necesario para pasar de una imagen a otra por medio del generador de

efectos especiales podrá comprobarse que se necesita tres veces más tiempo que

mediante el corte directo de una acción a otra.

Esa pérdida de solo dos segundos es cada vez y puede sumar varios minutos en

la emisión de media hora o varias horas al mes en que se ha desaprovechado la

oportunidad de portar contenido informativo por emplear una forma superficialmente

atrayente. El noticiero atrae por su argumentación, esencialmente por su tema. Si la

noticia satisface cualquiera de las necesidades psicológicas del teleaudible, tanto

informativas, como de prestigio, de consolidación, de relajamiento o estética, la noticia

atrae, aunque no se empleen los efectos especiales.

Puntualizo, que las investigaciones científicas en el terreno de la comunicación

establecen que la capacidad de paso de la información en cualquier persona es limitada;

la atención se dispersa con gran facilidad en la televisión y la teoría de la comunicación

nos enseña que, a más elementos en una imagen, más confusa es la lectura de su

contenido.

El noticiero contemporáneo, con los aportes de la ciencia y de la técnica en el

solio televisual, se apoya más en la imagen definida y menos en la narración; la noticia

está más elaborada, pero a la vez, más sintética, conserva más la nitidez de testimonio

histórico noticioso.

