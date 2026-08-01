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Daddy Romero, 52 años elaborando caricaturas para medios de comunicación y redes sociales, Primicias lo felicita

PERIODICO PRIMICIAS1 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Williams Nelson Romero Baez, (Daddy Romero), caricaturista del periódico Primicas, arriba a 52 años elaborando caricaturas en los medios de comunicación y en las redes sociales y pregunta: ¿quieren más?

El periódico Primicias lo felicita.

Williams Nelson Romero Baez

1974-2026
52 años haciendo caricaturas para los Medios escritos y 25 en las Redes Sociales, ¿quieren más?

La primera caricatura editorial  de Daddy Romero qué salió publicada en el periódico  El Sol el día sábado 02 de agosto del 1974.

Daddy Romero,  uno de los mejores caricaturisas de República Dominicana a tiempo completo. Primicias lo felicita por sus éxitos y aportes.

Ha dado a conocer  dos caricaturas  sobre dos embajadoras de Estados Unidos en República Dominicana.

 

Daddy Romero se la juega con sus contenidos.

Acierta siempre con sus temas muy actualizados en sus caricaturas.

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PERIODICO PRIMICIAS1 de agosto de 2026
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