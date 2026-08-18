La compañía de un animal ayuda a pacientes con ACV a moverse más y participar en su rehabilitación

República Dominicana, agosto de 2026 — La visita de un animal de terapia puede hacer algo más que levantar el ánimo. Un nuevo estudio publicado en Mayo Clinic Proceedings destaca cómo el tratamiento asistido por animales puede apoyar la rehabilitación hospitalaria del accidente cerebrovascular (ACV). Los pacientes que interactuaron con animales de terapia mostraron una mayor participación en su tratamiento, un aumento de la actividad física y períodos más prolongados de movilidad que aquellos que no lo hicieron.

Los hallazgos sugieren un enfoque prometedor para abordar las barreras comunes que enfrentan los pacientes durante la recuperación de un ACV, como la motivación limitada, la disminución de la energía, la falta de compañía y el menor interés en las actividades terapéuticas. Al incorporar a la atención de rehabilitación equipos entrenados de perros de terapia y sus cuidadores, los pacientes pueden realizar diversas actividades, como caminar, jugar a buscar y acariciar o cepillar al perro.

«La presencia de un perro de terapia puede cambiar por completo la dinámica de una sesión de rehabilitación», afirma Whitney Romine, gerente de servicios asistidos por animales de Mayo Clinic. «Los pacientes suelen compartir que se sienten más centrados, seguros y empoderados para participar en las actividades terapéuticas, lo que puede marcar una diferencia significativa en su experiencia de recuperación.»

El artículo, «The Impact of Animal-Assisted Treatment on Inpatient Stroke Rehabilitation» («El impacto del tratamiento asistido por animales en la rehabilitación hospitalaria tras un accidente cerebrovascular»), muestra cómo la atención de los pacientes podría mejorar mediante un modelo de prestación de atención clínica que incluya equipos cualificados de cuidadores de animales. El estudio también explora cómo estos cambios podrían aplicarse en diversas especialidades médicas y poblaciones de pacientes.

«La recuperación de un ACV puede ser un desafío, especialmente cuando los pacientes enfrentan barreras como la falta de motivación o la disminución de la energía», afirma Brent Bauer, M.D., médico de medicina interna de Mayo Clinic. «Esta investigación demuestra que el tratamiento asistido por animales puede ofrecer una forma práctica y eficaz de mejorar la participación y favorecer mejores resultados de rehabilitación.»

Esta investigación se realizó en colaboración con Nestlé Purina PetCare. Para la lista completa de autores, declaraciones y financiación, consulte el estudio.

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