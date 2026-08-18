Visa designa a William Dawson como nuevo director senior de aceptación para el Caribe y Centro América

SANTO DOMINGO – Visa anunció el William Dawson como director senior para Visa Caribe y Centroamérica (CarCam). En su nuevo cargo, William liderará la estrategia de Aceptación de Visa en ambas regiones, integrándose al equipo de liderazgo de CarCam.

“En Visa, continuamos fortaleciendo nuestro liderazgo en Caribe y Centroamérica con capacidades que responden directamente a la evolución del comercio y del ecosistema de pagos. La incorporación de William será clave para acelerar nuestra estrategia de aceptación en la región, articulando soluciones que generen valor tangible para comercios, adquirentes, PayFacs y socios estratégicos”, dijo Jorge Lemus, vicepresidente Senior y Gerente General de Visa para Caribe y Centroamérica.

“Desde este rol, William conectará las necesidades del mercado con nuestras capacidades globales y regionales, impulsando propuestas más relevantes, escalables y fáciles de implementar para nuestros clientes”.

Bajo este cargo, William estará a cargo de avanzar con mayor precisión en la definición de hojas de ruta de producto, estrategias go-to-market y soluciones centradas en el cliente, asegurando que la voz del mercado se traduzca en innovación, ejecución efectiva y crecimiento sostenible.

William Dawson cuenta con más de dos décadas de trayectoria, ocupando posiciones de liderazgo regional en empresas de servicios financieros, banca, seguros, pagos digitales y consultoría estratégica, combinando experiencia en pagos digitales, productos financieros, consultoría estratégica, desarrollo comercial y transformación del ecosistema financiero.

William, en la industria de pagos digitales, lideró estrategias de productos core, innovación, soluciones digitales, prevención de fraude, gestión de contracargos, cyber security y consultoría para mercados del Caribe, Centro América y la Región Andina, impulsando crecimiento de ingresos, optimización de portafolios de crédito, débito, acelerando la adopción de soluciones digitales como contactless, 3DS y tokenización, innovando con soluciones de aceptación como Tap on Phone y complementando la propuesta de valor con herramientas analíticas y consultoría de captura de valor para emisores y adquirentes.

Previamente, también gerenció distintos portafolios de productos para banca retail, pymes y wealth management, incluyendo tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos de consumo, cuentas de depósitos, nómina, productos de inversión, transferencias domésticas e internacionales, con responsabilidad sobre estrategia, P&L, segmentación, pricing, estrategia de ventas y lanzamiento de nuevas propuestas de valor.

Su trayectoria se complementa con experiencia en consultoría estratégica y desarrollo de alianzas de bancaseguros.

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Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo a través de la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, permitiendo que individuos, empresas y economías prosperen. Creemos que las economías inclusivas, que integran a todas las personas en todas partes, elevan a todos en todas partes y consideran el acceso como un elemento fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Obtenga más información en Visa.com.

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