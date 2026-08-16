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ENDONORTE reúne en Santiago a más de 250 médicos en su Primer Congreso Internacional

PERIODICO PRIMICIAS15 de agosto de 2026
1 2 minutos de lectura
Santiago de los Caballeros.– La Asociación Dominicana de Endocrinólogos del Norte (ENDONORTE ) celebró con éxito el Primer Congreso Internacional: “Un Enfoque Integral en Endocrinología y Metabolismo”, con la participación de más de 250 médicos y destacados especialistas nacionales e internacionales.
El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, reunió durante tres jornadas a profesionales de la salud para analizar los principales avances y desafíos de la endocrinología y el metabolismo.
La agenda científica incluyó siete módulos sobre diabetes, obesidad, cardiometabolismo, osteoporosis, tiroides, tecnología y el futuro del ejercicio médico. Así como los desafíos legales y digitales de la práctica médica.
Uno de los grandes hitos del congreso fue la presentación de 34 trabajos científicos, una muestra del crecimiento y la madurez de la comunidad endocrinológica. Este logro reafirma el compromiso de ENDONORTE con la investigación, la generación y difusión del conocimiento, y la formación médica continua, para seguir transformando la práctica clínica y contribuir al desarrollo de la endocrinología en la región.
El congreso estuvo dedicado a la médica María del Carmen Ramírez Maldonado, en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la endocrinología.
La actividad fue encabezada por la médica Michelle Tolentino, presidenta de ENDONORTE ; Juana Jiménez, presidenta del Comité Organizador; y Rossy Belliard, presidenta del Comité Científico, junto a la directiva y colaboradores de la institución.
“Este Primer Congreso Internacional representa la materialización de un sueño colectivo. Reunir a más de 250 médicos, destacados profesores nacionales e internacionales y recibir 34 trabajos científicos nos llena de satisfacción y reafirma nuestro compromiso de continuar promoviendo desde la región Norte una endocrinología basada en la excelencia, la investigación, la innovación y el trabajo en equipo”, expresó Michelle Tolentino.
El congreso contó con el aval de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Colegio Médico Dominicano (CMD)la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria (SODOMEFYC), la Asociación Dominicana de Médicos Internistas (ADOMEINT )y la Sociedad Dominicana de Cardiología (SODOCARDIO).
Con este primer congreso internacional, ENDONORTE reafirma su crecimiento institucional y su compromiso de impulsar desde la región Norte espacios de formación, investigación e intercambio científico que contribuyan al desarrollo de la endocrinología y de la medicina dominicana.
PIE DE FOTOS
Reynell Rodríguez, Rosa Santos, Cleiry García, Michelle Tolentino, María Del Carmen Ramírez, Rafael Fernández Lazala, Rossy Belliard, JuanaJiménez, Mariela Bueno y Wellbert Hernández.
José Polanco Carmona, Lucero Gil, Michelle Tolentino, Laura Wesfalia Hernández, Juana Jiménez y Juan Peralta.
 Zaira María De La Cruz, Jacquelin Díaz y Paola Jovine Rijo.
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