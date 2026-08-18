Scotiabank conecta a AES con los mercados internacionales en histórica emisión de bonos por US$500 millones

Santo Domingo, 14 de agosto de 2026. Scotiabank colideró, en calidad de Joint Bookrunner, la emisión internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES España B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana. La transacción recibió órdenes por más de US$1,500 millones de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

Scotiabank formó parte del grupo de instituciones financieras encargadas de estructurar, coordinar y distribuir la emisión entre inversionistas internacionales. Esta participación pone de relieve su experiencia en la estructuración y ejecución de operaciones complejas de mercados de capitales, así como su capacidad para acompañar a clientes corporativos en el acceso a fuentes de financiamiento diversificadas y competitivas.

La transacción reviste especial relevancia para República Dominicana, donde AES mantiene una importante presencia en el sector energético. La amplia demanda recibida reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en las operaciones y estrategia de largo plazo de AES Dominicana, así como en el dinamismo económico del país como destino de inversión.

«Nos enorgullece haber formado parte de una transacción histórica para AES Dominicana, el mercado de capitales y el sector energético del país. Conectar a nuestros clientes del Caribe con los mercados internacionales es uno de los principales diferenciadores de Scotiabank. Nuestro conocimiento local y alcance global nos permiten ampliar sus fuentes de financiamiento y respaldar sus ambiciones de crecimiento», expresó Jabar Singh, presidente de Scotiabank República Dominicana y Caribe.

La emisión internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES España B.V. bajo el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2033 y un cupón de 7.750%, marcó el regreso de la compañía a los mercados internacionales de deuda desde 2021 y reafirma su compromiso con la inversión energética en la República Dominicana.

Con esta transacción, Scotiabank reafirma su posición como socio estratégico de las empresas de la región, conectándolas con inversionistas globales y facilitando el acceso al capital necesario para impulsar su crecimiento de largo plazo.

Acerca de Scotiabank

La visión de Scotiabank es ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propósito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.5 billones (al 30 de abril de 2026), Scotiabank es uno de los bancos más importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en X @Scotiabank.

Acerca de Scotiabank en República Dominicana

Con 106 años en el país y más de 5,000 empleados, Scotiabank atiende a más de 450,000 clientes personales, corporativos y comerciales. Recientemente fue ratificado por la prestigiosa clasificadora internacional de riesgo Feller Rate con la máxima calificación de solvencia, “AAA”, con perspectiva “Estable”. Esta calificación reafirma la confianza en la capacidad de Scotiabank RD para mantener esa fortaleza a lo largo del tiempo, así como su robusta estructura de fondeo y su capacidad para generar resultados consistentes. Para más información, visite https://do.scotiabank.com

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