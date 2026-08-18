Boston: Destacan participación FP en Festival Dominicano

BOSTON, Massachusetts.- La seccional de la Fuerza del Pueblo (FP) en Massachusetts participó en el tradicional Festival Dominicano de Boston, celebrado en Franklin Park, junto a cientos de dominicanos que celebraron sus raíces, cultura e identidad.

La delegación de la FP estuvo encabezada por Carlos Tejada, presidente de la seccional de Massachusetts; Frank Tejeda, presidente de la seccional Boston; Ludovino Herrera, presidente de la ciudad de Boston; Leidy Laura, miembro de la Dirección Política; y Alfredo Rodríguez, presidente de la organización opositora en la circunscripción electoral uno, que comprende a EE.UU. y Canadá.

El grupo fue organizado por los dirigentes Pedro Mejía, Basilio Encarnación, Daniel Martínez y Robert Méndez, entre otros, quienes compartieron con miembros, simpatizantes y la comunidad durante una jornada marcada por el entusiasmo y el orgullo dominicano.

COMPROMISO CON LA DIÁSPORA

Carlos Tejada afirmó que la presencia de la FP en el festival forma parte de su compromiso con los dominicanos en el exterior, una comunidad que no solo aporta a la economía dominicana, sino que juega un papel clave en el desarrollo social, profesional, empresarial y cultural del país.

«La diáspora no puede ser vista solamente por las remesas que envía. Aquí hay una comunidad trabajadora, preparada y emprendedora que ha hecho grandes sacrificios, que aporta a Estados Unidos y que nunca ha dejado de aportar al desarrollo de República Dominicana. Fuerza del Pueblo reconoce ese esfuerzo y seguirá trabajando para que tengan la representación y la atención que merecen», expresó.

La dirigencia de la FP destacó que la experiencia profesional, la capacidad empresarial y el liderazgo de miles de dominicanos en EE.UU. y otras partes del mundo representan un capital humano invaluable para el futuro del país.

«Donde haya un dominicano trabajando, progresando y manteniendo en alto nuestra bandera, allí también está presente la República Dominicana», señaló.

Reiteró que la FP continuará acompañando y defendiendo los intereses de la diáspora y respaldando iniciativas que preservan la identidad nacional y mantienen viva la dominicanidad más allá de las fronteras.