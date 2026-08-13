Dr. Pablo Mateo presenta procedimiento de engrosamiento de pene con ácido hialurónico

Santo Domingo. D.N. jueves 13 de Agosto 2026. – El Dr. Pablo Mateo, cirujano-urólogo con Fellowship en Andrología Avanzada realizado en el Instituto LYX, Madrid, España, presentó el procedimiento de engrosamiento de pene mediante ácido hialurónico, como una alternativa mínimamente invasiva para hombres que buscan aumentar la circunferencia peneana.

Durante la presentación, realizado en unos de los salones del Hotel Holiday Inn. Av. Abraham Lincoln, el especialista explicó que esta técnica se realiza de forma ambulatoria y que, cuando existe una adecuada selección del paciente, del producto y de la técnica de aplicación, permite buscar un aumento de la circunferencia con resultados armónicos y naturales, sin recurrir a una cirugía convencional.

El Dr. Mateo hizo especial énfasis en que el procedimiento debe ser realizado por un médico debidamente certificado, con conocimiento profundo de la anatomía del pene y entrenamiento específico.

“No se trata solamente de inyectar ácido hialurónico. Estamos trabajando sobre un órgano con una anatomía vascular y funcional muy particular. Quien realice este procedimiento debe conocer profundamente la anatomía del pene, dominar la técnica y, sobre todo, estar preparado para prevenir, identificar y manejar cualquier complicación”, afirmó.

En ese sentido, Mateo destacó el papel del urólogo debidamente certificado y con entrenamiento específico en andrología, medicina sexual y procedimientos peneanos, por su conocimiento integral de la anatomía y fisiología del aparato genital masculino.

Antes de realizar un engrosamiento peneano debemos evaluar al hombre, conocer sus expectativas y explicarle claramente qué puede conseguir y cuáles son las limitaciones y posibles riesgos del procedimiento”, puntualizó.

El Dr. Mateo realizó recientemente un Fellowship en Andrología Avanzada en el Instituto LYX de Madrid, España, donde profundizó su entrenamiento en procedimientos andrológicos avanzados, incluyendo técnicas relacionadas con el engrosamiento peneano, enfermedad de Peyronie y cirugía protésica de pene.

Con este lanzamiento, el especialista busca contribuir a que el engrosamiento peneano sea abordado como un procedimiento médico, sustentado en formación especializada, adecuada selección del paciente, conocimiento anatómico, consentimiento informado y seguimiento posterior.

“El engrosamiento de pene no es una moda: es un procedimiento médico y debe realizarse con conocimiento, entrenamiento y responsabilidad.”

Dr. Pablo Mateo

Cirujano-Urólogo

Fellowship en Andrología Avanzada – Instituto LYX, Madrid, España

Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo

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